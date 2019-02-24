Başkan,Bu Ekip Sana On Numara Küçük

Truva Atlarını Bir An Önce Temizlenmelidir

-Saadet Partisi truva atlarını temizlemeliSabahattin Cevheri’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklandığından beri Urfalılar da çok ciddi bir heyecan ve kabul gördü. Fakat bugüne kadar Sabahattin cevheri'nin hiçbir ziyaret çalışması medya ile paylaşılmadı. Sabahattin Cevheri rakibi AK Parti, dijital kampanya ile bütün çalışmalarını basınla paylaşarak ve çok başarılı bir medya çalışması yürütmektedir. Günümüzde 4 büyük güç olan, ve medyayla adeta düşmanlık eden bu ekip ve cevherinin hiçbir projesini basınla paylaşmıştır.Saadet, e-mitingler düzenleyerek yüz binlerin katılımı sağlamıştı. Yine Şanlıurfa'da il Başkanı Niyazi Yanmaz Facebook'tan canlı yayınlarla geniş kitlelere ulaşıp geçen seçimde gündemi belirleme yönleri belirleyen ögelerden biri olmuştur. Şimdi Sabahattin Cevheri gibi güçlü bir şahsiyetin aday olmasıyla büyük bir ivme kazanan Saadet Partisi içindeki Truva atlarını bir an önce temizlenmelidir.