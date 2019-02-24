Başkan,Bu Ekip Sana On Numara Küçük

-Saadet Partisi truva atlarını temizlemeli
Sabahattin Cevheri’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklandığından beri Urfalılar da çok ciddi bir heyecan ve kabul gördü. Fakat bugüne kadar Sabahattin cevheri'nin hiçbir ziyaret çalışması medya ile paylaşılmadı. Sabahattin Cevheri rakibi AK Parti, dijital kampanya ile bütün çalışmalarını basınla paylaşarak ve çok başarılı bir medya çalışması yürütmektedir. Günümüzde 4 büyük güç olan, ve medyayla adeta düşmanlık eden bu ekip ve cevherinin hiçbir projesini basınla paylaşmıştır.
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