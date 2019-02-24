Çiftçi, Kadın Ve Demokrasi Derneğini Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçinin eşi Sema Çifti ve Aile ve Çocuk Hizmetleri Müdürü Sibel Toptan ile Şanlıurfa KADIN VE DEMOKRASİ Derneği temsilcisine ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında çalışmaları ile ilgili bilgi verip ortak çalışmalıları hakkında istişarelerde bulundular.Kadın Ve Demokrasi Derneği sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti;“BBB Eşi Sema Çiftçi hanımefendi ve BB Kadın Aile ve Çocuk Hizmetleri Müdürü Sibel Toptan hanımefendi İl Temsilcimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyaret esnasında çalışmalarımız ile ilgili bilgi verip ortak çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk” dedi