Abdulhakim Ayhan'dan Uyarı

Akçakale Saadet Partisi Belediye Başlan Adayı Abdulhakim Ayhan Sosyal medya üzerinden rakiplerini rencide etmek için açılan fake hesaplar ve paylaşımlar için avukat aracılığı ile yasal işlem başlatılacaktır.Abdulhakim Ayhan Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bunları ifade etti;Çok değerli Akçakaleli kardeşlerim; son günlerde özelikle sosyal medya hesapları üzerinden güya bizlere destek veren fakat rakiplerimizi küçük düşüren bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Açılan fake hesaplarla ve bu paylaşımlarla ilgili avukatlarımız aracılığıyla yasal işlem başlatacağımızı belirtmek isterim. Beni seven, sevmeyen, destekleyen ve de desteklemeyen tüm hemşehrilerimden ricam bu tip hesaplara itibar etmemeniz ve engellemenizdir. İlçemizde yaklaşık 10 yıldır süren sükunet ve kardeşlik havasının devam etmesini temenni eder; hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarım.