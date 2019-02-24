Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu

-Elini keselim diyince de insan hakları diyorlarSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir televizyon kanalında yayınlanan programda hırsızlık olaylarındaki artışa dair istatistikleri öğrendiğini belirten Öğüt, “Dün akşam Turgay Güler’in Sıradışı Programında konuşulanlar: "İstanbulun her ilçesinde her gün ortalama 250 hırsızlık vakası oluyor. Çoğunu bu işi meslek edinenler yapıyor. 40 defa yakalanan var." Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" dedi.Öğüt'ün teklifi bir çok kişi tarafından desteklenirken, belirli bir bir kesim de "şeriat" korkusu ile karşı çıktı.