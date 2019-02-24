Erdem’den Saatçi ve Baydilli’ye Üniversite Tepkisi

Erdem Kendini Halka Siper Etti

İnsanları Kandırmayın

-Serhat Erdem, akılcı ve istihdama yönelik projeleri ile öne çıkıyorŞanlıurfa’nın merkez ilçelerinden olan Karaköprü bağımsız belediye başkan adayı Serhat Erdem, rakipleri olan Ak Parti’nin adayı Metin Baydilli ile Saadet Partisi’nin adayı Essum Saatçi Aslan’ın vakıf üniversitesi vaadinin seçmenin aklıyla dalga geçmek olarak değerlendirerek, ‘İnsanın aklıyla alay etmeyin, Karaköprü seçmeni sizi affetmez’ diyerek tepki gösterdi.Yıllardır Şanlıurfa’da siyaset yapan bağımsız belediye başkan adayı Serhat Erdem, yaptığı açıklamalar ile belediyede yapılan usulsüzlükleri sürekli gündeme taşıyarak vatandaşın hakları için adeta kendini siper etti. Vatandaşın haklarını korumak ve örnek belediyeciliğin nasıl olduğunu göstermek için bağımsız aday olan Serhat Erdem, akılcı ve istihdama yönelik projeleri ile öne çıkıyor.Geçtiğimiz günlerde projeleri arasında vakıf üniversitesi kurma hayali olduğunu söyleyen Saadet Partisi’nin adayı Essum Saatçi Aslan’ın ardından Ak Parti’nin adayı Metin Baydilli de vakıf üniversitesi kurmak istediğini açıklamıştı. Ancak bu proje vaatlerinin hayal ürünü olduğunu söyleyen bağımsız aday Erdem ise belediyelerin görevlerinin insanları kandırmak değil hizmet etmek olduğunu söyledi.