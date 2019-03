Erdoğan, Suriye Topraklarından Kaçanların Geri Döndükleri Yegâne Yerler Türkiye’nin Güvenli Hâle Getirdiği Yerlerdir

Kahramanmaraş’a Yapılan Yatırımlar

“Türkiye, Sadece Kendi İnsanına Hizmet Etmekle Kalmayan Bir Ülke”

“Fırat’ın Doğusunu Güvenli Hâle Getirdiğimizde Milyonlarca Suriyeli Evlerine Geri Dönecek”

“Suriye Halkı Açısından DEAŞ’la PKK-YPG’nin Hiçbir Farkı Bulunmuyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, Kahramanmaraş mitingine katıldı. Müftülük Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Konuşmasına Kahramanmaraş’ın manevi önderlerini ve şairlerini hayırla yâd ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Şubat’ın Maraş’ın kurtuluş yıl dönümü olduğunu, gelecek yıl da Maraş’ın kurtuluşunun 100’ncü yılına coşkuyla hazırlanıldığını söyledi.Maraş’ı kahraman kılan şehitleri, gazileri de selamladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 yıl önce yine bir seçim arifesinde, Kahramanmaraş dağlarında hâlâ aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ı tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduklarını dile getirerek bugüne kadar şehre 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını vurguladı.Eğitimden sağlığa, sosyal donatılardan toplu konuta, altyapıdan raylı sistemlere, ulaşımdan sulama ve içme suyu projelerine kadar Kahramanmaraş’a yapılanları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut havalimanının 400 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon yolcu kapasitesine çıkaran yeni terminal binasının hizmete girdiğini, buranın uluslararası uçuşlara hazır hâle getirildiğini kaydetti.Kahramanmaraşlı iş adamlarına, girişimcilere sağlanan 12,7 milyar lira tutarında yatırım teşvikiyle 36 bin kişilik ilave istihdam sağlandığını, 45 binden fazla işyerine 1,6 milyar lira tutarında SGK prim teşviki sağladığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aşan şehirlerin arasına girdiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planları öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözdükleri müjdesini vererek, Altın-Gümüş İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi’nin bir an önce tamamlanacağını bilgisini paylaştı.Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili çalışmaların da tamamlandığını, yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili kamulaştırma sıkıntısının çözüleceği ve Tomsuklu Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişiliğinin yakında kurulacağı müjdelerini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın 2023 yılında birçok ülkenin katıldığı, yaklaşık 750 bin metrekarelik bir alanda yapılacak Uluslararası EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacağı bilgisini verdi.“Türkiye, sadece kendi insanına hizmet etmekle, kendi şehirlerini kalkındırmakla kalmayan bir ülkedir” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin imkânlarını özellikle mazlumlar ve mağdurlarla paylaştığını, dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.Türkiye’deki sığınmacılar için bugüne kadar 37.5 milyar dolar kaynak kullanıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Birliği üyesi 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye ise 4 milyon. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa, Türkiye’nin ve Türk Milletinin fedakârlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakârlığı ilanihaye yapacak değiliz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki Suriyelilerin kendi evlerini ve vatanlarını özlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Çözüm, yine Türkiye’dir. Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler, Türkiye’nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib’dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz diyoruz ki, gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hâle getirelim. Bunun için Rusya ve İran’la görüşmeler yapıyoruz, ciddi mesafe de kat ettik. Biz diyoruz ki, gelin Münbiç’i Türkiye’nin güvencesinde asli sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hâle getirmesini bekliyor. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunu güvenli hâle getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine geri dönecek. Buradan Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin, Türkiye’nin bu çabasına destek olun. Ülkemiz tarafından oluşturulacak güvenli bölgelere geri dönecek Suriyelilere insani bir hayat sürme imkânı sağladığımızda, bu kişiler ne Avrupa’ya ne de başka bir yere gitme arayışına girer.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki terör örgütlerinin ülkelerine dönmek isteyen insanlara asla güven vermediğini, Suriye halkı açısından DEAŞ’la PKK-YPG’nin hiçbir farkı bulunmadığının altını çizerek, konunun sadece Suriyelilerin geri dönüşüyle değil, Türkiye’nin sınırları ve vatandaşlarının can güvenliği bakımından da çok önemli olduğunu kaydetti.Terör örgütleri Suriye tarafından Türkiye’ye füzeyle, havanla, silahla saldırdığında Türkiye’nin yalnız bırakıldığını, müttefik bilinen devletlerin destek olmak yerine Türkiye’de konuşlu hava savunma sistemlerini söküp götürdüklerini dile getirerek, “Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp güvenli hâle getirerek Suriyelilerin evlerine dönüşlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapmaktır. Ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa, her hâl ve şart altında bunu kendi imkânlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret ederek Kahramanmaraşlılardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.