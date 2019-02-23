​35 Yıl Gurbetten Sonra Tek Kadın Köy Muhtarı Oldu

"Kısa zamana birçok hizmet sığdırdım"

"Muhtar adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

"Bacağımın kırılması hizmet etmeme engel değil"

1983 yılında evlenerek Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyüne gelin olan 48 yaşındaki Şengül Geldi, köyde iki yıl kaldıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. 35 yıl boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda işçi olarak çalışan Geldi, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti. Köy muhtarlığı seçimleri sırasında kendisine götürülen muhtarlık teklifine sıcak bakan Şengül Geldi, üç erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı. 380 hanelik köyde muhtarlık görevini başarıyla sürdüren Şengül Geldi, köyün erkeklerinin ‘Kadından muhtar mı olur” tepkisine rağmen hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor.Köy muhtarlığı seçimleri sırasında kendisine götürülen muhtarlık teklifine sıcak baktığını anlatan Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, "Gurbetçiydik köye yerleştik. Vatandaşlar bizlere böyle bir teklif sundu düşündük ve seçimlere girdik, muhtar seçtiler. Bundan dolayı hizmetlerimizi sıraladık. İlk dönemimizi bitirdik ben seçildiğim günden bu yana bir saatimi bile heba etmedim köyüm için çalıştım. Ben seçilmeden vaatlerde bulunmadım. Köyde ne hizmet gerekiyorsa o işin üzerine durdum. Bunun yanında bayan olmam biraz zorladı beni, pes etmedik çalıştık. Kısa zamana birçok hizmet sığdırdım. Bir burası kalmıştı onun da çalışmanı bitiriyoruz. Burayı bitirip 31 Mart seçimlerine hazırlıyorum. Müfettişler köyü coğrafi olarak çok güzel bir köy burada daha taşımalı sisteme dönmeden önce burada ortaokulumuz vardı. Ben de önce burası taşımalı sisteme dönmüş ben de burayı değerlendirdim köy konağına çevirdim. Yine atıl durumda olan bir sağlık ocağımız vardır. Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek sağlık ocağını köy tüzel kişiliğine devrettik. Yani vaatlerle değil de köyde olması gerekenlerle hizmet yapmaya çalıştım. Tabi ki durak yok ben bu işin sevdalısıyım, gönüllüsüyüm, kendimi bu işe adadım. Emekliyim buradan sonra biz ne yapabiliriz. İnsanlara faydalı olamaya gayret ediyorum" dedi.31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde hizmetlerin devamı için tekrar aday olduğunu ifade eden Muhtar Şengül Geldi, muhtar adayı arkadaşlarına başarılar diledi. Muhtarlığın okul olmadığını ifade eden Geldi, "Tekrar adayım. Muhtarlığın okulu yok kendini geliştirerek bu hizmete adıyorsun kendini. Bu bir bayrak yarışıdır. Tabi ki karşımda aday erkek arkadaşlarım var. Ben tek bayanım keşke karşıma bir bayan daha çıksaydı çok isterdim. Biz savaşa gitmiyoruz biz seçime gidiyoruz. Bundan dolayı ben diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın ben bu işe gönlümü verdim. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız bana inanan güzel insanlarla. Güzel işler çıkarttık kısa zamanda. Ben muhtar oldum. Zonguldak ve Devrek'ten olsun amirlerim bir tık kolladılar beni bundan sonrada seçildiğimiz takdirde güzel işlere imza atacağız. Kadınlarımızın köyden dışarı çıkmadığını düşünerek 27 tane bayanımızı Konya Mevlana'ya getirdim ramazanı karşılarken, çok mutlu oldular. Muhtarlık sadece taş koymak, hizmet etmek değildir" dedi.Köye hizmet getirirken başından geçen talihsiz olayı anlatan Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, "Ben talihsiz bir kaza geçirdim. Köyümüzün son işiydi. Kışa giriyoruz diye Orman İşletmesinde yıllık kereste veriliyor. Bunu alabilmek için Karabük Yenice tarafına gitmiştim. İyi bir kereste seçmek için çamura saplandım ve talihsiz bir kaza geçirdim. 50 gündür bacağım alçıdaydı. Ama bu hizmet etmek için engel değil. Tabi ki burada eşimden ve mahalle halkından yardım alıyorum ama birbirimizi tamamlıyoruz. Bacağım kırık olabilir, içinizde hizmet aşkı varsa, sevda varsa bacağın kırılması benim için engel değil" şeklinde konuştu.