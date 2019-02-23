​Harranlı Ak Partililer, Harran Cumhur İttifakının Kalesi Olacak

Harran Cumhur İttifakının Kalesi Olacak

Özyavuz’a Destekleri Tam

Harranlı Ak Partililer Cumhur misafirhanesini ziyaret etti.Ziyaret sırasında konuşma yapan Harranlılar; Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı ülkenin önünü açacaktır. Biz de burada Harranlı Ak Partililer olarak üzerimize düşeni yapacağız. Genç başkan Mahmut Özyavuz’a destek vereceğiz. Harran Cumhur İttifakının kalesi olacak.” İfadelerini kullandı.Harran’da Mahmut Özyavuz için bir araya gelen Harranlı Ak Partililer Cumhur Misafirhanesini ziyaretinde yaptıkları konuşmadan sonra toplu bir şekilde Bozkurt ve Rabia işareti yaparak, Özyavuz’u sonuna kadar destekleyeceklerini beyan ederek misafirhaneden ayrıldılar.