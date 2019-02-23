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Bu haber 23 Şubat 2019 17:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Soylu, Elimizdeki istihbaratları bilselerdi yapmazlardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek “Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum” dedi.

​Bakan Soylu, Elimizdeki istihbaratları bilselerdi yapmazlardı

AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen kahvaltı programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ile partili gençler katıldı. Konuşmasında gençlere nasihatlerde bulunan Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelelerini anlattı.


 

Buyurun Avlayın Mı Diyeceğiz?

“Çocuklarımızı uyuşturucu ile avlamaya çalışanlara buyurun avlayın mı?' diyeceğiz” diye soran Bakan Soylu “Bütün bunlar gerçekleştirirken tedbir almayacak mıyız ? Elbette ki alacağız. 2015 yılında uyuşturucudan direk ölenlerin sayısı 560'dı. 2016 yılında 908, 2017 yılında 941. Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. ‘Tedbir almayız' dedik. Talimat verdi, ‘Her şeyi yapacaksınız?' dedi. Aralık ayı hariç 2018 yılında 491'e düştü bu sayı. Demek ki tedbir alınınca oluyormuş. Dünyanın en büyük ülkemizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık son 1-2 ay içinde” şeklinde konuştu.


 

“EN KÖTÜ ŞEY KASETİ BAŞA SARMAKTIR” 

Terörle de mücadelenin sürdüğünü ifade eden Soylu “Bu dağlarda 15 bin terörist vardı. Bugün 700 terörist var dağlarda. Avucumuzun içinde hepsi merak etmeyin. Gençlerimiz geleceğimizi ekonomimizi büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa hızlı trenden daha hızlı daha fazla üstüne giderizEn kötü şey kaseti başa sarmaktır. Biz kasetin başa sarılmasına ve gençlerimizin hayatının karartılmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.


 

“BİLSELERDİ YAPMAZLARDI” 

“Bilselerdi yapmazlardı” diyen Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek “Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkede 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ni savaş alanına döndürdüler. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede bir siyasi istikrarsızlık ortaya konulursa bu hayallerimizin hepsini heba ederler, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. Bizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler” ifadelerini kullandı. 

“Terörle mücadele güç ister. En ufak bir siyasi istikrarsızlık terörle mücadele zarar verir” diyen Bakan Soylu “Birileri yeniden bu ülkenin içini karıştırmak için fırsat bulur. Buna fırsat vermeyelim. Boynumuzu Kandil'in önünde eğmeyin, eğik bırakmayın. Trabzon'da rekor sonuçlar alalım. Geleceğe ait hep birlikte güçlü bir adım atalım” dedi. 
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