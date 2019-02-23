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Bu haber 23 Şubat 2019 15:30:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Kış Aylarında Yüz Felcine Dikkat!

Kış mevsiminde etkisini arttıran soğuk ve rüzgârlı havalar, yüz felcine davetiye çıkarıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, yüz felci riskini azaltmak için vatandaşlara uyarılarda bulunurken hastalığın belirti ve tedavi yöntemlerini anlattı.

​Kış Aylarında Yüz Felcine Dikkat!

Kış aylarında daha sık meydana gelen yüz felci vakaları, her yaştan insanda görülebiliyor. Soğuk ve sert rüzgarlı havalarda herhangi bir tedbir almaksızın dışarı çıkmak, yüz felci geçirme olasılığını yükseltiyor. Hızlı gelişen bir hastalık olan yüz felci, 1-2 gün içerisinde tam anlamıyla kendisini gösteriyor. 


 

Her Yaşta Görülebilir

Yüz felci vakalarının 3’te 2’sinin bilinmeyen sebeplerle meydana geldiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, 
"Yüz felci sık görülen bir hastalık. Her yaşta görülebiliyor. Özellikle ileri yaşlarda daha sık görüldüğü düşünülse de çocukluk ve ergenlik döneminde ve gençlik döneminde de görülebilen bir rahatsızlık. Yüzümüzün her iki yarısına giden sağ ve sol fasiyal sinir dediğimiz sinirlerimiz var. Bunların bir tanesinin enfeksiyon, travma veya her hangi bir sebebi bilinmeyen nedenle zedelenmesi sonucu yüzümüzün mimik kaslarının çalışması bozuluyor. Genellikle hızlı gelişen bir hastalık. Öncelikle yüzde uyuşma şeklinde başlayabiliyor. Yüzün sağ veya sol yanında uyuşma şeklinde başlıyor ve 1-2 gün içerisinde aniden yüzün mimik kaslarının çalışmaması şeklinde kendini gösteriyor. Yüz felcinin nedenlerini gözden geçirirsek, genelde 3’te 2’si sebebi belli olmayan, 3’te 1’i de travma, enfeksiyon ve tümör gibi rahatsızlıklardan dolayıdır. Soğuk havalarda özellikle kışın rüzgârlı havalarda, karda, kışta herhangi bir önlem alınmaksızın atkı takılmadan, bere giyilmeden dışarıya çıkıldığında, ısı farkı çok olduğunda çok sık karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden kış aylarında biraz daha dikkatli olmalıyız. Beremizi takmalı, atkımızı sarmalıyız” şeklinde konuştu. 



 

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, yüz felcinde yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlıyor" 

Yüz felcinin belirtilerini aktaran ve tedavi aşamalarından bahseden Uzman Dr. Tünerir, “Yüz felcinin belirtileri neler dersek, kişinin yüzünün sağ veya sol yanında gözünü kapatamama, kaşını kaldıramama, burnunu kırıştıramama, ağzın bir yana çekilmesi gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor. Özellikle ilk 10 günde biz tedavi olarak yüksek yoğunlukta kortizon tedavisi kullanıyoruz. 12-14. günlerden sonra yüz felçlerinin fizik tedavi rehabilitasyonu gündeme geliyor. Yine bu esnada B vitamini gibi destek ilaçlar kullanılabiliyor. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüz felcinde yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlıyor. Yüzde 85 oranında hastanın sekelsiz olarak iyileşmesini sağlıyoruz. Yüz felci tedavisinde sinirin hasar görmesi nedeniyle çalışamayan kaslar, fiziksel tedavi yöntemleriyle çalıştırılıyor. Öncelikle ısı tedavisi uyguluyoruz. Elektrik stimülasyonu dediğimiz, elektrik akımı ile çalışmayan kaslarımızı uyarıyoruz ve çalışmalarını sağlıyoruz. Yine masaj ve diğer PNF dediğimiz yöntem ile kasların hareketlerinin yapılmasını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca robotik lazer dediğimiz bir cihazımız da fasiyal sinirin daha hızlı iyileşmesini, daha çabuk tedaviden sonuç almamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı. 
 
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