​9 Gencin İdamı Büyükelçilik Önünde Protesto Edildi

-Mısır’da 9 gencin idamı Büyükelçilik önünde protesto edildi
- Mısır Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı
Mısır’da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırının planlayıcıları oldukları iddiasıyla tutuklanan 9 genç önceki gün idam edildi. İşkenceye maruz kalarak suçu zorla kabul etmeleri sağlanan sanıkların idamının durdurulması için Uluslararası Af Örgütü harekete geçti ancak başarılı olamadı. İdam edilen gençler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha da yer aldı.
"İnsanlık ölürken hala kör ve sağırsınız"Yaşanan gelişmeler Ankara’da sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Mısır Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakan vatandaşlar, "Bir Musa gelecek, firavunu yenecek" şeklinde sloganlar attı.
Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, "Bütün dünyaya sesleniyoruz. Myanmar’da, Afganistan’da kör ve sağırdınız. Irak’ta bir filmi seyreder gibi sıcak yataklarınızda insanlık dramını seyrettiniz. Bugün Mısır’da, Kudüs’de başka coğrafyalarda insanlık ölürken hala kör ve sağırsınız. Bütün dünyayı ve insan hakları savunucularını, demokrasiye inanmış insanları, Mısır’daki vahşet karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz. Sisi’ye de buradan sesleniyoruz. Artık zulmün yeter. Cinayetleri durdurun. Elinizdeki kanlar, sizi bu dünyada cehenneme götürecektir. Masum ve mazlum insanları öldürerek, idam ederek, iktidarınızı nereye kadar sürdüreceksiniz? Cinayet işlemekten ve işkence etmekten vazgeçin" dedi.
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