Cevheri, Şanlıurfa’mızı Tekrar Huzura Kavuşturacağız

Geri Kalmamıza Sebep Olan Şeyleri Çözüme Kavuşturacağız

Şanlıurfa Saadet Partisi belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa’nın herkes tarafından bilinen fakat bir türlü istenilen düzeyde çözüme kavuşturulamayan sorunlarından biri olan ‘Eğitim’ sorununa değindi.Cevheri, Şanlıurfa’nın geri kalmasına sebep olan sorunların çözüme kavuşturulası adına mücadele vereceğini söyleyerek şu konulara değindi;“Tüm mesele; Eğitimde, Sağlıkta, şehircilikte geri kaldığımızdır, Tüm mesele; Yolsuzluklarda, yoksulluklarda ileri olduğumuzdur, Şanlıurfa’mızın kendi eksenine gelme mücadelesi vereceğiz, Kardeşliğin, huzurun şehri olan Urfa’mızda tekrar huzuru yakalayacağız İnşallah”