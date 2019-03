​Muhtar Adayının Seçim Ofisinde İki Rakip Aday, 4 Siyasi Parti Bir Araya Geldi

İki Rakip Aday ve 4 Siyasi Parti Birlikte Poz verdi

Her İki Adaya Başarılar Diliyorum

Hasan Batur'dan Tüm Siyastçilere Çağrı

Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem ve Karaköprü İyi Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Çoban, Chp ve Yeniden Refah partililer Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Batur’un seçim bürosunda karşılaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Program bitiminde muhtarı aralarına alarak ele ele tutuşan adaylar Türkiye’nin özlediği görüntülere imza attı.31 Mart yerel seçimlerinde rakip olmalarına rağmen ortak değerleri olan Karaköprü ve genelde de Türkiye için çalıştıklarını söyleyen her iki aday Erdem ve Çoban birbirlerine seçimlerde başarı dileklerinde bulundu. Adaylar daha sonra Muhtar Adayının sağında ve solunda ele ele tutuşarak güzel görüntüler oluşturdu. Siyasi gerginliklerin ülkeyi kastığı bu dönemde böyle bir görüntü seçim bürosundaki seçmeni de oldukça memnun etti.İki belediye başkanının kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Muhtar adayı Hasan Batur ise, “Narlıkuyu mahallesi muhtar adayı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim amacımız mahallemize, ilçemize ve kentimize hizmet etmektir. Ülkemizin böyle görüntülere ihtiyacı var. Her siyasi partiye kapımız açıktır. Muhtar seçildiğimde de herkese kapımız açık olacaktır. Her iki başkan adayımıza da başarılar diliyoruz.” dedi.Narlıkuyu Mahallesi muhtar adayı Hasan Batur yapmış olduğı açıklamada, Karaköprü belediye seçimlerinde yarışan belediye başkanı adaylarına başarılar diledi, Hasan Batur Karaköprü için hazırlanmış olan tüm projeleri halka açık bir platformda bölge halkına sunulmasını istedi.