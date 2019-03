Erdoğan, Terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık

“DAHA FAZLA OY ALMAK ADINA LOBİLER KARŞISINDA EĞİLMEDİK”

“DARBECİLERİN DEMOKRASİYE AÇTIĞI YARALARI İYİLEŞTİRDİK”

“MİLLETİMİZ İSTİKLAL VE İSTİKBALİ İÇİN CAN VEREN BÜYÜK BİR MİLLETTİR”

FETHİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, Fethiye mitingine katıldı. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye’nin doğası, tarihi, çalışkan ve mert insanlarıyla Ege’nin incisi bir yer olduğunu belirterek, uzun bir aranın ardından tekrar Fethiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.“Karşımda kabına sığmayan, 31 Mart’ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart’ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ta Cumhur İttifakının Muğla ve Fethiye’de zafere ulaşacağına olan inancını dile getirdi.Cumhur İttifakı olarak gece-gündüz demeden sahada olarak tüm köyleri dolaşarak tüm vatandaşlara ulaşmak zorunda olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Edoğan, en ufak bir rehavete kapılmadan çalışmak gerektiğini, tüm AK Partili ve MHP’lilerin ele ele, gönül gönüle vererek ittifakı güçlü kılmak için çalışması gerektiğini kaydetti.Son 17 yılda meydanlarda ne söyledilerse, neyi vaat ettilerse yerine getirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3-5 oy daha fazla almak adına lobiler karşısında eğilmedik, terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık. Gabar’da inlerine girdik, Cudi’de inlerine girdik, Tendürek’te inlerine girdik, Kandil’de inlerine girdik, biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ’yü kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevlerine yerleştirdik” dedi.Ana muhalefet partisinin terör örgütünün siyasi ayağı ile iş birliği yaptığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP’ye de oy verenlerin oylarının hesabını yapıyorlar mı? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütüne” ifadelerini kullandı.Siyasi hayatının hiçbir döneminde bölge, meşrep, mezhep, istismar siyaseti yapmadığının üzerinde duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman kardeşlik, muhabbet, birlik, beraberlik, kucaklaşma dediklerini, darbecilerin, vesayet dönemlerinin demokrasiye açtığı yaraları iyileştirdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi mücadelesini makam ve koltuk için değil milletin hayır duasını almak için yaptığını vurgulayarak, “Biz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023’te Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. Biz İstanbul’un fethinin 600. yıldönümü olan 2053’ü bir hedef olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz. Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zaferin bininci seneyi devriyesi olan 2071’i çocuklarımıza ve torunlarımıza bir vizyon olarak gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Zillet ittifakının liste, çıkar, sen-ben kavgası verdiğini, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin ise gönüller kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar bölücü örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükmenin çabası içinde. Nitekim büyük foyaları birer-birer ortaya çıkmaya başladı. Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgâhlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor, çok enteresan. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Kimin kime oy vereceğine, kimin nerede aday olacağına, hangi ilde kimin destekleneceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. Zillet ittifakında eşbaşkanlar ne derse o oluyor. Malum eşbaşkanlar aynı zamanda zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin hiçbir dönemde olmadığı kadar memleket düşmanlarının oyuncağı hâline geldiğine dikkati çekerek, 31 Mart’ın bu zihniyetle hesaplaşma ve Türkiye’de demokrasinin zafer günü olacağını sözlerine ekledi.Türk milletinin mazlumların hamisi alicenap bir millet olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet vatanı korumak için namlulara kafa tutan cesur bir millettir. Bu millet istiklal ve istikbali için can veren büyük bir millettir. Böyle aziz bir milletin evladı olmaktan, sizlere hizmetkâr olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum” diye konuştu.Türkülerinde bile, “çekersek biz güzel kahrı çekelim” diyen Fethiye’nin hizmetin de en güzeline layık olduğuna inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde Fethiye’ye yapılan yatırımları, eser ve hizmetleri anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye’nin Yukarı Karaçulha, Çobanisa, Çaltılar, Bekçiler ve Doğanlar mahallelerine ait 15 bin dekarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak Çataloluk Barajı ve sulama tesisinin yapımına başlanacağı müjdesini vererek, projenin hazırlandığını, ihaleye çıkılacağını bildirdi.Yakacık sulama göleti ve Karacaören hayvan içme suyu göleti ve iletim hattının da Fethiye’ye kazandırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye ilçe belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin meselelere aynı hassasiyetle yaklaşmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlçe belediyesi, büyükşehir ve hükûmet aynı istikamette baktığı, aynı hedefe yöneldiği zaman gerçekten çok daha iyi hizmetler, iyi mesafeler kat ediliyor. İnşallah 31 Mart’ta bu birlikteliği Muğla ve Fethiye’de sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.Cumhur İttifakı’nın Muğla’da büyükşehir ve 11 ilçede AK Parti, iki ilçede de MHP adayıyla seçime girdiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.