Kuş Dahil, Listede Olanların Yarısı Eyyübiye Dışında İkamet Ediyor

Abdulkerim Koç, Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş ile yaptığı görüşmede; “Mehmet Kuş dahil, listede olanların yarısı Eyyübiye dışında ikamet ediyor ama ben Haliliye'de ikamet ediyormuşum, sorun buymuş!” ifadelerini kullanarak şu açıklamalarda bulundu;“Akşamüzeri Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş ile şahitler huzurunda görüştük.Neticeten:1-"Abdulkerim KOÇ'UN Eyyübiye'de oyu yok ama Vedat Melik bir dengedir, onun hatırına listeye adam koydum. Seni Allah için seviyorum" dedi.2-Tammah aşiretinin Eyyübiye'de oyu yok dedi.3-Listeye dahli ve rızası olduğunu her hali ve sözleri ile belli etti.4-"Seni başta gençler olmak üzere herkes istiyor, dostlarım bile tavsiye ediyor" diyordu.5-Kendisi dahil, listede olanların yarısı Eyyübiye dışında ikamet ediyor ama ben Haliliye'de ikamet ediyormuşum, sorun buymuş!Aşağıdaki fotoğraflarda 1 Kasım 2015 CHP birinci sıra adayı Vedat Melik'in partisi, parası uzun bir süre çalışması neticesinde aldığı oy ile benim 10 günlük çalışmamla, Eyyübiye'deki seçmen kitlemin yüzde 80'i mevsimlik tarım işçisi olarak başka illerde olmasına rağmen bağımsız aldığım oy oranları mevcut.Ona dedim, herkese her zaman dedim, yine diyorum, duyanlar duymayanlara desinler!Adam doğdum, adam öleceğim. Hiçbir fani makam için eğilmem! 5 sene belediyelerin kapısından girmedim ama hak olan her şeyi yaptırdım, çıkar rezil ederim, yiğitler ile yürüyüş yaparım, yine de benimle yürüyen tek yiğidin hakkını kimseye çiğnetmem! Ne dedem, ne babam çiğnetmedi, biz sadece şerefimiz için yaşarız!Herkese sevgiler, hak edenlere saygılar...”