​Dev Projede İmzalar Atıldı, Atak 2 böyle Olacak

'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi' İmzalandı

Deniz ve Kara Versiyonu Geliştirilecek

-Dev projenin imzaları atıldıSavunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi' imzalandı. Beşinci yıl sonunda ilk test uçuşu yapılması planlanan projeyle, klasmanında egemen bir helikopter hedeflendiğinden, teknik özellikler, esnek süreçler sonunda ve teknolojik açıdan erişilebilen en üst seviyeye ulaşıldığında dondurulacak.Deniz ve kara versiyonu olmak üzere iki konfigürasyonda geliştirilecek helikopter için aynı zamanda asgari 3 adet prototip planlandı. Bununla birlikte ihtiyaca bağlı olarak prototip sayısı artırılabilecek. 10 ton sınıfında yerini alacak olan helikopter, 2 adet Turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak. Çevresel etmenlere dayanıklı olacak şekilde geliştirilecek olan helikopter aynı zamanda tandem kokpitli olup, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek.