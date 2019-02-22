​7 Kişilik Aile Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mezarlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan 7 kişilik aile kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Aile, araçtan çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza geçiren çocuklar annelerine sarılarak gözyaşı döktü.Kazazedeler kontrol amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.