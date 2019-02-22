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Bu haber 22 Şubat 2019 19:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Nihat Çiftçi’den Vurgun Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bazı haber sitelerinde yer alan mesnetsiz iddialara yönelik basın açıklamasında bulundu.

Başkan Nihat Çiftçi’den Vurgun Açıklaması

Tamamıyla Gerçek Dışıdır

Yaptığı basın açıklamasında Başkan Nihat Çiftçi, şunları ifade etti:
“Bu gün ‘AJANSURFA’ dan çıkan habere göre ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Vurgun’ isimli haber tamamıyla gerçek dışıdır. 250 işçi çalıştırıp maaş ödemeden bu hayali işçiyi Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında bir vurgun isimli haber ile kamuoyuna servis yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm personellerimiz hangi statüde olursa olsun tamamıyla personel takip sistemlerine göre her sabah işe gelip her akşam parmak okutturduğunu ve aynı zamanda dağılarak çalıştıkları tüm Daire Başkanlıkları tarafından tüm personellerimizin puantajlarının düzenlendiği ve dolayısıyla hiçbir hayali işçinin olmadığını net bir şekilde kamuoyuna belirtmek istiyorum”
 
 
 

Suç Duyurusunda Bulunacağız

“Yapılan haber tamamıyla maksatlı, gerçek dışı ve tamamıyla iftiradan ibarettir. Biz Şanlıurfa’ya hizmet veren ve önemli projeleri hayata geçiren bir kurumu temsil ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve şahsımıza yönelik yapılan tüm iftiralara karşılık olarak yasal yollara başvuracağımızı ‘AJANSURFA’ nın imtiyaz sahibi, yetkilileri, Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Arısüt Beyefendi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İftiradan dolayı tüm savcılıkların harekete geçmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çağrıda bulunuyorum. Bu haberi hemen tekzip ile hukuk müşavirliğini harekete geçireceğiz. Bizler tüm iş ve işlemlerimizde şeffaf olduğumuzu ve bu işleyişlerin kayıt altında olduğunu, çalışan tüm personellerimizin ne zaman işe girdiklerini SGK’larının ne zaman başladığını hangi birimlere görevlendirildiklerini ve hangi birimde çalıştıkları bilgi belge ile sabit olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımızda 200 hayali işçi alımı ile ilgili yapılan haberi tekzip ediyorum, lanetliyor ve esef ile kınıyorum”
“Bu kadar hizmetten sonra son zamanlarda gerek AK Belediyecilik anlamında Şanlıurfa’da devrim niteliğinde hizmet yapan kurumumuzu 31 Mart 2019’a kadar kendi namusum gibi korumak ve kollamak durumundayım. Şuanda seçim çalışmaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını yıpratmaya, maksatlı, karalamaya ve iftiraya yönelik her türlü beyanı veren herkes ile ilgili hem suç duyurusunda bulunacağımızı hem yasal yollara başvuracağımızı hem de yüksek miktarda maddi ve manevi tazminat davasında bulunacağımızı, hiç kimseyi affetmeyeceğimizi buradan net bir şekilde vurgulamak istiyorum.”
 

“10 Yıldır yürütmüş olduğum Belediye Başkanlıkları döneminde hiçbir hayali işçinin çalıştığım kurumlarda olmadığını net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla kamuoyuna net bir bilgiyi bizzat olarak üst yönetim toplantısı yapıldıktan sonra belirtmek istiyorum. Hukuk bir devletindeyiz ve hepimizin hakkı hukuk güvencesi altındadır. Dolayısıyla hem Savcılığımıza hem de mahkemelerimize hemen bu akşam çalışarak yarın hızlı bir şekilde başvurularımızı yapacağımızı hukuk önünde bu art niyetli, ahlaksız, maksatlı ve birilerin piyonu ile maşası olan kişilerle mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum.”
 
 

Hayali İşçi Benim Kurumumda Yoktur

“Daha önce kamuoyuna belirttiğimiz gibi bu şehirde algı operasyonlarıyla kurumları yıpratanları, kim olursa olsun bu saatten sonra kamuoyuna deklare edeceğim. Sürekli kamuoyunu yanlış bilgilendiren Mustafa Arısüt, hatalı haberler yapan, maksatlı haberler yapan ve kurumları yıpratmaya yönelik haberlerini adım adım takip ediyoruz. Bu maksatlı kişilerin tertemiz olan bu kurumların ellerini yakalarından çekmelerini istiyoruz. Çekmedikleri takdirde hukuk önünde hesap vereceklerini net bir dilde ifade etmek istiyorum. Allah’ın izni ile alnımız açık ve başımız dik bir şekilde bu memlekette yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz her işlemin de arkasındayız, hukuksuz, yasal olmayan hiçbir işleme bu kurumda çalışanlar imza atmamıştır. Çalışan tüm arkadaşlarımız saatinde işine gelmişlerdir ve hepsi kontrol edilmiştir. Hiçbir hayali işçi benim kurumumda yoktur. Bu haberi yapan arkadaşlar hukuk önünde hesabını verecektir”
“Buradan kamuoyuna saygı ile arz ediyorum bu tür haberlere Şanlıurfalı kardeşlerimin kesinlikle itibar etmemelerini temenni ediyorum, buda ayrı bir algı operasyonudur” diye konuştu.

 

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