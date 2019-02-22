​Erdoğan’dan ithalat ve İhracat Açıklaması, Beraber Çıkardık!

“SİYASET, GÖNÜLLERİ KAZANMA VE FETHETME SANATIDIR”

“BAŞARI DESTANLARININ TAMAMINI MİLLETLE BERABER YAZDIK”

“MİLLETLE ARAMIZA, FİTNENİN VE FESATÇILARIN GİRMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEDİK”

“MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYANLAR BİZİM DİK DURUŞUMUZDAN HAZIMSIZLIK DUYUYOR”

“BİZİ PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ, DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN SİNDİRMEYE ÇALIŞANLAR HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR”

DENİZLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, AK Parti Denizli mitingine katıldı. 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.Konuşmasının başında, Çanakkale’de yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun” temennisinde bulundu.Cumhur İttifakı’na işaret ederek AK Parti’ye ye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) gönül vermiş herkesin elbirliği içinde 31 Mart seçimleri için gayret etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ın sadece bir belediye değil, bir ‘beka seçimi’ olduğunun, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için kritik önemde olduğunun Denizli’deki her bir vatandaşa izah edilmesi gerektiğini dile getirdi.Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının reklam kampanyasında fotoğrafının bulunduğuna, ancak CHP’nin ve ittifaka destek veren HDP’nin logosunun yer almadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun; ‘aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye’ yapıldığını söyledi ve “Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” diye ekledi.Siyasetin; gönülleri kazanma ve fethetme sanatı olduğunu, bunun yolunun da millete hizmet etmekten geçtiğini ve bir siyasetçinin ülkeye ve millete kazandırdıklarıyla konuşulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim dönemlerinin ise siyasetçilerin millet tarafından hesaba çekildiği, millete hesap verdiği dönemler olduğunu söyledi.Son 17 yılda 14 kez milletin huzuruna çıkıp yaptıkları icraatların, şehirleri nereden nereye taşıdıklarının, yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin onay ve icazetiyle hizmet yolculuğuna devam ettiklerini ifade etti.“Bugüne kadar AK Parti’nin istikametini sizler belirlediniz, rotamızı sizler çizdiniz” diyerek Türkiye’nin 17 yıllık kazanımlarının hepsinde kendileriyle birlikte milletin de imzasının bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi, ticaret, eğitim, ulaşım ve sağlıktaki başarı destanlarının tamamını milletle beraber yazdıklarını kaydetti.İhracatı 36 milyar dolardan 168,5 milyar dolara, millî geliri 3500 dolardan 11 bin dolar seviyesine milletle beraber çıkardıklarını, Türk siyaseti üzerindeki vesayet gölgesini, 2010 ve 2017’deki halk oylamaları sonucu milletle beraber kaldırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi, alan el durumundan veren el konumuna beraber getirdik” diye ekledi.Cumhuriyet mitingleri üzerinden darbe çığırtkanlığı yapanlara ve Gezi olaylarında sokakları karıştırmaya çalışanlara hadlerini milletle beraber bildirdiklerini, çukur eylemleriyle ülkeyi bölmek isteyenleri açtıkları çukurlara milletle beraber gömdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık emniyet-yargı girişimini ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünü milletle beraber püskürttüklerini söyledi.“Bugün Türkiye; umudun, barışın, başarının ve adaletin sembolü hâline dönüşmüşse, bu bizimle beraber sizin çabalarınızın da ürünüdür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda milletle aralarına ayrılığın, fitnenin ve fesatçıların girmesine asla müsaade etmediklerini, milletle sırt sırta vererek ülkenin bekasına yönelen tehditleri bertaraf edip Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarını yaşattıklarını ifade etti.Bu başarıların, milleti mutlu ettiği gibi, kimi ülkeleri ve ülke içindeki derin yapıları da rahatsız ettiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son 17 yılda kat ettiği mesafeden, gerçekleştirdiği reformlardan, eski Türkiye sevdalıları hazımsızlık duyuyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi gören, çalışıp üretmek yerine ranttan para kazanmaya alışmış lobiler, para musluklarının kesilmesinden rahatsız oluyor. Vesayet dönemlerinde milletin iradesine ipotek koyanlar, kendilerini milletin üstünde görenler, bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyor. Uzun yıllar Türkiye’ye emir veren, direktif veren güçler, bizim bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyor. Suriye ve Irakla ilgili attığımız adımlar, özellikle bu ülkelerle ilgili planları, kirli hesapları olanları çok ciddi rahatsız ediyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık girişimi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, DEAŞ’tan PKK’sına kadar farklı terör örgütlerinin aynı anda üzerimize salınması, bu rahatsızlıkların birer dışavurumudur.”31 Mart seçimlerinin, bu kesimleri yeniden heveslendirdiğine, millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kesimlerin, milletle hesaplaşıp ona ders vermek, 17 yılın hesabını milletten sormak için siyaset mühendisliklerine başvurduğunu, 24 Haziran’da muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasa sürdüklerini dile getirdi.“Biz, bu dünyada birçok devleti felç edecek, ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsü devlet-millet dayanışmasıyla aştık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi proje terör örgütleri üzerinden, döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hamdolsun hedeflerine ulaşamadılar” dedi.Cumhur İttifakı’nın karşısına, içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu bir dörtlü çete çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden aday listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya’daki şarlatan, Kandil’deki terör baronları yönetiyor” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Kandil’deki terör elebaşları HDP ile beraber CHP’ye de, siyasi koçluk, seçim danışmanlığı yapıyor. Geçen hafta bir tanesi çıkmış, ‘AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun’ diyor. Örgütün Meclis’teki temsilcileri de, ‘şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diye beyanatta bulunuyor. Çok daha vahimi, terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından, hiçbir CHP yöneticisi rahatsızlık duymuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP’nin başındaki zat tek kelime dahi etmiyor.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin; milletin huzuruna çıkıp ‘ne münasebet, bizim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok’ diyemediği gibi bölücü terör örgütüne çiçek atan, sahip çıkan şahısları İstanbul’un en merkezi ilçelerinde aday gösterdiğini, FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 23 şehit veren Ankara’nın bir ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef, CHP’de tuz çoktan kokmuştur. CHP, mevcut yönetim elinde içine düştüğü ihanet çukurunda, günden güne daha fazla boğulmaktadır. Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi, gerçekten üzüntü vericidir” şeklinde konuştu.İki ay önce düzenlenen toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 1 milyar 350 milyon lirayı bulan 275 kalem eseri Denizlilerin hizmetine sunduklarına işaret ederek, son 17 yılda Denizli’ye 23 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre eğitimde 3897 yeni derslik, 4798 kişi kapasiteli yurt binaları, spor salonları ve gençlik merkezleri, sağlıkta 13’ü hastane toplam 29 tesisi kazandırdıklarını aktardı.Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına ve engelli vatandaşlara 1,3 milyar lira, Denizlili çiftçilere 1,9 milyar lira, girişimcilere 9,5 milyar liralık destek sağladıkları, 11 bin 539 konut projesini hayata geçirdikleri, 65 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 423 kilometreye çıkardıkları bilgisini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine 17 yıllık süreçte şehre bir teknopark, 11 AR-GE ve 21 tasarım merkezi kurduklarını, 15 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini ve 830 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını aktardı.Konuşmasında; eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, sulama, ticaret, teknoloji ve alt yapı alanlarında hâlen devam eden, ihale ve proje aşamasında olan diğer yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hizmet ve yatırım hamlesini 31 Mart’tan sonra hızlandırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.Vatandaşlardan, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı adaylarına çok güçlü destek beklediklerini belirten ve konuşmasının sonunda ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizlilileri 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine ‘evet’ demeye davet etti.