​Ubadı Aşiretinden Cumhur İttifakı'na Destek

Harran Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Sait ARDAN, Kanaat önderleri Mehmet ARDAN, İsa BALAY ve binlerce akrabalarıyla beraber yüzlerce araçlık konvoy ile Cumhur İttifağının ortak adayı Mahmut ÖZYAVUZ'un seçim bürosuna gelerek desteklerini belirtti.Grub adına açıklama yapan Sait ARDAN" Ben ve akrabalarim bugün toplanarak cumhur İttifakının adayı olan Sn. Mahmut ÖZYAVUZ'u seçim bürosunda ziyaret ederek desteğimizi belirttik. Harran'da cumhur İttifakının başarısı için Harran'ın yeni rekorları kırması için başkanımızın yanında her zaman sahada olacağız." dedi.