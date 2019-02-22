​Nurten Mirkelam’dan Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Hayvanlar Barınaklara Götürüldü

Nurten Mirkelam Bizzat Yerinde İnceledi

Birecik’e Bağlarbaşı Mahallesinde hasta ve yardıma muhtaç sokak köpekleri mahalle sakinleri tarafından tedirginlikle karşılanıyordu. Durumu Birecik Ak Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam’ın eşi Nurten Mirkelam’a bildiren mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm anında bulundu.Birecik Ak Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam’ın eşi Nurten Mirkelam, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını bizzat yerinde görerek duruma el atması için yetkilileri görev başına davet etti. Yetkililer Bağlarbaşı mahallesinde bulunan sokak hayvanlarını araçlara yükleyerek barınağa götürdü.Durumdan oldukça memnun olan mahalle sakinleri Nurten Mirkelam’a teşekkürlerini sunarken şunları ifade etti; “Hasta ve yardıma muhtaç köpekleri bizzat yerinde inceleyen Sayın Nurten Mirkelam Hanımefendinin talimatıyla gelen ekip köpekleri barınağa götürmek için toplamaya başladı. Nurten Hanıma Bağlarbaşı Sorik adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.