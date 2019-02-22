​BAŞKAN EKİNCİ, TALEPLERİ BİR BİR KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

Seçildiği ilk günden itibaren sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engellilere pozitif ayrımcılık gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, takdir toplamaya devam ediyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında eşi Ayşe Ekinci ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü ekipleriyle gittiği Gümüşkuşak kırsal mahallesinde engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayan Başkan Ekinci, bölge sakinlerinin de duasını aldı. Eyyübiye Belediyesi olarak bugüne kadar 515 engelli vatandaşın talebini karşıladıklarını belirten Başkan Ekinci, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Mahalle Muhtarı Adnan İgalçı ve beraberindekilerle birlikte engeli vatandaşa akülü tekerlekli sandalyesini veren Başkan Ekinci, talepleri son güne kadar karşılayacaklarını belirtti.Ev ziyareti hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi;”Ev ziyaretleri kapsamında Gümüşkuşak mahallemize eşim ile birlikte geldik. Bu mahallemizde bazı vatandaşlarımızın sıkıntılarını muhtarımız aracılığı ile giderdiğimiz vatandaşlarımız vardı ve yine akülü sandalyeye ihtiyaç olduğu bize ifade edildi ve bizler Kezban bacımıza bulunduğu bu odadan rahat bir şekilde dışarı çıkması adına akülü sandalye hediye ettik. Bugüne kadar 515 engelli vatandaşımıza sandalyelerimizi ulaştırmış olduk. Bunu gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hayata entegre olması ve kendi ihtiyaçlarını görme ve istediklerini yerine getirme noktasındaki engeli de bir şekilde ortadan kaldırmış olduk. Eyyübiye Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamında özellikle engelli ailelere yönelik pozitif ayrımcılığımız bugün de devam ediyor.”Başkan Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Mahalle Muhtarı Adnan İgalçı ise,”Eyyübiye Belediye Başkanımızı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı örnek bir belediye başkanı olarak görüyoruz. Bugün de örnek davranış alınması gerektiğini bir kez daha ispatladı. Gümüşkuşak ailesi olarak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. “dedi.