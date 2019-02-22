AK Parti Çay ve Poşet Dağıtımına Başladı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, seçim çalışmalarını yoğun tempo ile devam ettiriyor.







Sokak sokak geziyorlar

Sabahın erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezen Başkan Güven, kadınlardan partisinin Belediye Başkan adaylarına destek istiyor.



31 Mart’ın önemini anlatıyor

Kadın seçmenlere AK Parti’nin hizmetlerini anlatan Başkan Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için olan önemine vurgu yapıyor.





‘’Dokunmadığımız gönül bırakmıyoruz’’

AK Parti’nin hizmet partisini olduğunu vatandaşlara aktaran Güven ‘’Şanlıurfa’mızın hak ettiği hizmetleri almaya devam etmesi için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. AK Parti ve AK Kadınlar olarak sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadığımız gönül bırakmıyoruz’’ dedi.





‘’Şanlıurfa’ya hizmet yağdı’’

AK Parti iktidarları döneminde Şanlıurfa ve ilçelerine hizmet yağdığını, vatandaşların refah seviyelerinin yükseldiğini ve yaşam standartlarının arttığını da belirten Başkan Güven ‘’31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok önemli. Türkiye’ye iç ve dıştan zarar vermek isteyen şer odakları pusuda bekliyor. 31 Mart yerel seçimleri sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Bir partinin beka seçimi de değildir. Ülkemizin beka seçimidir’’ dedi.





‘’Memleket işi, gönül işi’’

Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin olduğunu da sözlerine ekleyen Güven ‘’Türkiye’de AK Parti iktidarları döneminde başarıyla taçlanan Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir hizmet belediyeciliği var. Cumhurbaşkanımız bu seçimin sloganını ‘’Memleket işi, gönül işi’’ olarak belirledi. Bizde bu slogandan yola çıkarak inşallah belediyecilik hizmetinin; Siyasetin, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın iyi yönetildiği bir zirve işi olduğunu 31 Mart’ta bir kez daha göstereceğiz’’ dedi.