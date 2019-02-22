​Bağımsız Aday Erdem'den Sağduyu Çağrısı

Hakaretlere Karşı Erdemli Duruş

Ülkeye Yararlı Olmak İçin Çalışalım

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olarak sahneye çıkan Serhat Erdem, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan hakaretlerle ilgili bir açıklama yaptı. Erdem yaptığı açıklamada, temiz siyaset vurgusu yaptı.Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, "Kirli oyunların döndüğü bu siyasi atmosferde hedefimiz temiz bir siyaset yapmaktır. Sosyal medyadaki çalışmalarımda mesajlarla ve yorumlarla hakaret içeren söylemlerde bulunan Karaköprülü hemşerilerime sesleniyorum; bizler bu kirli siyasete alet olmayip temiz duralım ki barış huzur içinde bir süreç geçsin." dedi.Ülke genelinde gergin olan siyasi atmosferden hayır gelmeyeceğini ifade eden Serhat Erdem, "Ülke olarak daha demokratik, daha rahat bir ortamda seçim yarışını sürdürmemiz gerekiyor. Gerginlik şu ana kadar ülkemize hiçbir şey kazandırmadı. Bundan sonra da kazandırmayacaktır. Bu yüzden daha güzel bir dil ile kendimizi ifade edelim ki ülkemize zarar değil yarar sağlayalım" diye konuştu.