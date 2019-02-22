​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde Büyük Vurgun

KAMU ZARARI 6,5 MİLYON LİRAYI BULDU İDDİASI

BAŞKAN ÇİFTÇİ’NİN HASTANELİK OLMASINA SEBEP OLDU

Kaynak: AjansUrfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde geçen hafta büyük bir skandal olayı ortaya çıktı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında geçen yıl Nisan ayından bu yana yaklaşık 250 usulsüz işçi alımı yapılmış. Her ay yaklaşık 625 bin lirayı bulan skandal, asgari ücret ve SGK primlerinin Ocak ayında artmasıyla birlikte 6,5 milyon liraya yaklaştı.2018 yılının Nisan ayına kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında şube müdürü olan Z.Ç. adlı personel, daire başkanlığının boşalmasıyla birlikte bu göreve getirildi. İddiaya göre, Z.Ç. göreve gelir gelmez geçen Nisan ayından itibaren personel alımlarının arasına usulsüz bir şekilde isimler yerleştirmeye başladı. Yaklaşık bin 900 personel içinde sayısı 250’yi bulan ve aralarında emeklilerin de bulunduğu personelin belediye bütçesine aylık ek maliyeti SGK primleri ile birlikte ortalama 650 bin lira oldu. 2019 yılının Ocak ayında asgari ücret ve SGK priminin artmasıyla birlikte 250 usulsüz personel alımının belediyeye toplam maliyeti 6,5 milyon lirayı buldu.Henüz bu skandalın nasıl ortaya çıktığı, Z.Ç. ile birlikte usulsüzlükte sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa bunların tümü hakkında idari ve adli işlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor. Ancak Z.Ç.’nin yetkileri alınsa da hala daire başkanlığına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin Z.Ç.’ye çok güvendiği için büyük şok yaşadığı anlaşıldı. Son günlerde siyasi stresi de bu hayal kırıklığına eklenince sağlık durumunu etkilediği ve bu yüzden hastanelik olduğu öğrenildi.