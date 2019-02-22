​Bakan Pakdemirli'den Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırması Müjdesi

Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak

-Pakdemirli O Borçlar YapılandırılacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları yapılandırılacaktır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.