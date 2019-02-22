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Bu haber 22 Şubat 2019 14:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Pakdemirli'den Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırması Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.

​Bakan Pakdemirli'den Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırması Müjdesi

-Pakdemirli O Borçlar Yapılandırılacak


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları yapılandırılacaktır" dedi.

 

Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.
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Ekonomi
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