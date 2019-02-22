​Şanlıurfalı Ak Kadınlar, Esnaf Ziyaretinde

Ak Parti Kadın Kolları Şanlıurfa İl Başkanlığı, esnaf ziyaretinde bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e desteklerini gösteren Urfalıların bu seçimlerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren Ak kadınlar, ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Esnaf Ziyaretindeyiz... Eyyübiye ilçesi esnaf kardeşler pazarında yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili hasbihal ettik. Esnafımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e sevgileri ve güvenleri tam...”