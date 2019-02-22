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Bu haber 22 Şubat 2019 11:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi’nde Lojman Sıkıntısı Had Safhada

Harran Üniversitesi’nde lojman sıkıntısının yaşanması Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in gözünden kaçmadı. Çelik, Harran Üniversitesi’nde yaşanan lojman sıkıntısına değinerek, “Hayal ediyorum. Acaba gerçekleşir mi?” dedi.

​Harran Üniversitesi’nde Lojman Sıkıntısı Had Safhada

-Harran üniversitesi Osman Bey Kampüsünde yurt lojmanları kurulacak mı?
 

Rektör Destek Bekliyor

Harran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsünün hafta içi saat 16.00’dan sonra ve tüm hafta sonu ıssız bir vahaya dönüşmesinden bahsederek, kampüs içine kurulmasını hayal ettiği öğrenci yurtları için tüm Urfalılarda maddi ve manevi destek beklediğini ifade etti.

 

30. Yılında 10 Bin Kişilik Yurt Lojmanı Yapılacak Mı?

1992’den kurulan ve Türkiye’nin en görkemli kampüslerinden olan Osmanbey kampüsünün içinde 10 bin öğrencinin barınabileceği bir yurt yapılabilmesi olası iken, üniversite hocalarının ve öğrencilerinin %90’ı şehir merkezindeki yurt ve evlerde kalmak zorunda kalıyorlar. Üniversite’ye gelmek için bir de yol masrafı yapan öğrencilerin bu durumuna içerlenen Harran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Osman Bey kampüsünün 2022 yılında 30. Yılını kutlarken, acaba kampüs içerinde 10 bin kişiyi barındıracak bir kampüs lojmanları olacak mı?” diyerek kurduğu hayalin gerçekleşmesi için destek beklediğini dile getirdi.

Harran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in Osmanbey Kampüsü içerisinde kurulması gereken yurt lojmanları ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

 

Kampüs Issız Bir Vahaya Dönüşüyor

“1992’de kurulan ve Türkiyenin en görkemli kampüslerinden biri olan Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü hafta içi Saat 16’dan sonra ve hafta sonu ıssız bir vahaya dönüşüyor. Öğrencilerin ve hocaların %90’ı Şanlıurfa Merkezde yaşıyor. Şu anda bir hayal kuruyorum; Acaba kuruluşunun 30. Yılı olan 2022 yılında, Harran Üniversitesinde şunlar olacak mı?”


 

Devasa Bir Yerleşke İçin Acaba Hayal Mi Kuruyorum?

Şanlıurfalılara seslenen Rektör Çelik, destek beklediğini dile getirerek şunları ifade etti, “10.000 öğrencinin yurtta yaşadığı (Şu anda 2150 kız öğrenci), en az 1000 öğretim elemanının ve personelin kampüs lojmanlarında yaşadığı, içerisinde kreşi, anaokulu, ilkokulu ve koleji, alışveriş merkezi ve her türlü yaşam faaliyet alanlarının bulunduğu devasa bir yerleşke.
Acaba hayal mi kuruyorum, yoksa üniversite yönetimi, sivil toplum kuruluşları, yerel ve mülki yöneticiler ve merkezi yönetim hep birlikte kampüsümüzü 24 saat yaşanan ve içerisinde bilim, sanat ve kültürel faaliyetlerin fışkırdığı bir cazibe merkezi haline getirmeye hazır mısınız?”

 

Örnek Bir Destan Yazmaya Gönüllü Müsünüz?

Kampüs içerinde kurulmasını hayal ettiği yurt lojmanları ile ilgili destek beklediğini dile getiren Rektör Çelik; “Biz bunu yapmak için daha ilk günden kolları sıvadık. Siz ey Urfalılar bu çağrımıza hazır mısınız? Kadim Harran medeniyetini tekrar canlandırmaya, ona örnek bir destan yazmaya gönüllü müsünüz? O halde bize maddi ve manevi destek vererek bu ulvi hedefi hep birlikte yaşayalım!” ifadelerini kullandı.
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