Beyazgül, Bizim Kulağımıza Gelen Bir İddia Bu

HDP Adayını Geri Çekecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.Gündeme dair yapılan açıklamalarda dikkat çeken konulardan bir tanesi de Sabahattin Cevheri ve HDP’nin aday çıkarması oldu.Beyazgül, HDP’nin Şanlıurfa’da aday çıkarması ve daha önce de HDP’nin yaptığı “Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceğiz” sözlerinden sonra son birkaç gündür Şanlıurfa kamuoyunda gündemde olan Sabahatin Cevheri’nin adaylığı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“14 Şubat 2019 tarihinde HDP İl Başkanı “Biz bağımsız aday Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceğiz” dedi ardından Sabahattin Cevheri Bey “ben Bağımsız adayım” dedi.“19 Şubat 2019 tarihinde müracaatlara baktığımızda HDP aday göstermiştir, Sabahattin Bey’in de Saadet Partisinden aday olduğunu gördük. Ancak halkımız arasında kamuoyunda konuşulanlar farklı. Bizim kulağımıza gelen, elbette bir iddia bu HDP’nin adayını geri çekeceği şeklinde ve desteğini sürdürecek.”