​Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Şanlıurfa’da Yapılacak

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası 27 Şubat 2019 tarihinde saat 13:00’te Botaş ve OGM Ormanspor’un ilk karşılaşmasıyla start alacak.27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kupası Şampiyonasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Botaş, OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol, Hatay BŞB ve Mersin BŞB takımlarının mücadelesi 11 Nisan Stadyumunda ücretsiz olarak izlenebilecek.Düzenlenecek olan turnuva Tivibu Spor kanalında yayınlanacak.Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Müsabaka Programı şöyle;