Erdoğan Kendi Aralarında Post, Rant Kavgası Yapıyorlar Dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, Manisa mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.“TÜRKİYE’Yİ 3,5 KAT BÜYÜTÜRKEN, ŞEHİRLERİ DE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YATIRIMLARLA TANIŞTIRDIK”AK Parti olarak 2002’de Türkiye’yi şaha kaldırmak üzere yola çıktıklarında ilham aldıkları şehirlerden birinin de Manisa olduğunu ve bu şehirden hem ilham alıp hep büyük destek gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih Sultan Mehmet burada henüz bir şehzade iken ‘Hüner bir şehir bünyâd etmektir; Reâyâ kalbin âbâd etmektir’ diyordu. Biz de yerel yönetimde bugüne kadar Sultan Fatih’in izinden yürüdük. Hem şehirleri hem gönülleri âbâd etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele verdik, veriyoruz” diye konuştu.Manisa Büyükşehir’de ve altı ilçede Cumhur İttifakı’na, 11 ilçede ise AK Parti adaylarına Manisalılardan destek beklediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılının ülkeye ve her bir ile hizmetle geçtiğini, Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken, şehirleri de eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla tanıştırdıklarını söyledi.MANİSA’YA YAPILAN YATIRIMLARSon 17 yılda Manisa’ya 27 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını hatırlatarak bunların içinde eğitimde 4 bin 400 yeni dersliğin, 6 bin 13 kişi kapasiteli yurt binalarının, 12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu’nun gençlik merkezlerinin ve izcilik eğitim tesislerinin olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta ise aralarında 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi’nin de olduğu 23’ü hastane 65 adet sağlık tesisini şehre kazandırdıklarına işaret etti.Geçen 17 yıllık süreçte şehirdeki ihtiyaç sahibi, şehit yakını ve engellilere 2,5 milyar lira, Manisalı çiftçilere 2,6 milyar lira Manisalı girişimcilere 23,5 milyar liralık destek sağladıklarını, 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdiklerini, 48 tarihî eseri restore ettiklerini, 18 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 549 kilometreye çıkardıklarını, 14 baraj ve 12 gölet yaparak inşa ettikleri tesislerle 192 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde bir teknopark, 27 ar-ge ve dört tasarım merkezi kurduklarını, verdikleri desteklerle 62 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını sözlerine ekledi.Manisa’ya 300 yataklı bir Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 300 yataklı Salihli Devlet Hastanesini de kazandırmak için hazırlıklara başladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, sulama, ticaret, teknoloji ve alt yapı alanlarında halen devam eden, ihale ve proje aşamasında olan diğer yatırım ve hizmetlerden de örnekler verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, şehirdeki maden ocaklarıyla ilgili ise şu açıklamaları yaptı: “Soma Işıklar bölgesinde, beş yıl önce elim bir kaza yaşanan maden ocağının işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 2 bin 400 işçimize de, kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz. Dün gece itibariyle bu işçilerimizin tamamının yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi CHP’liler gelir bunun istismarını yapar; ‘Bak sizi açıkta bıraktılar, boşta bıraktılar’ İşleri güçleri bu, hep ortalığı karıştırmak. Bu yalana, iftiracılara sakın ha aldanmayın. Şimdilik mevcut işçileri aldık. Burada çalışırken geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civarındaki işçimizin durumlarını da biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Bunun yanında, Soma’da üretim için devredilecek yeni sahalarda da 10 bin ilave istihdam bekliyoruz.”Mahallî seçimlerden sonra Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir hizmet döneminin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 Kasım’ından bugüne kadar yapılan 14 seçim ve halk oylamasının milleti yorduğunu bildiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen her seçimde millî iradenin, demokrasinin, hukukun, adaletin, kalkınmanın yanında yer alan milletten son bir gayret daha beklediklerini kaydederek, “Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacaktır” açıklamasında bulundu.Birilerinin bu durumdan çok rahatsız olduğunu, bu yüzden de tüm güçleriyle Mart seçimlerinde önlerini kesmeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımdan gelir oğlu, serviye benzer boyu, bakmayın çalımına, heybesi saman dolu” şeklindeki Manisa türküsüne atıfta bulunarak, “Bu CHP’nin de, yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok” ifadelerini kullandı.CHP’nin heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet ve kavganın olduğu değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kavga dedikse, sanmayın Türkiye’nin düşmanlarıyla kavga ediyorlar. Kendi içlerinde post kavgası, rant kavgası; bundan başka bir şey yapmıyorlar. Hem de öyle bir kavga ki, başka bir işe bakacak fırsat dahi bulamıyorlar” dedi.AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurmalarına karşılık, CHP ve ilgili partilerin de başka ittifak peşine düştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimlerle ittifak masasına oturdular dersiniz? İşte biliyorsunuz, zillet ittifakı. Masanın üstünde adı iyi ama kendi pek karışık bir parti ile mirasyedi bir başka particik var. Ama asıl pazarlık masanın altında yürüyor. Orada ne var? PKK’nın güdümündeki partiyle al takke ver külah ilişkisi içindeler” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü örgütün güdümündeki partinin başındakilerin, AK Parti ve MHP’ye kaybettirecek her yerde CHP’yi ve ittifakını destekleyeceklerini açıkça söyleyerek, bu oyunu ifşa ettiğini, bu partinin eski bir milletvekilinin daha da ileri giderek, ‘PKK nicelerini bitirdi, sıranızı bekleyin’ diyecek kadar oynanan oyunu alenileştirdiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, söz konusu ittifakın İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile ilgili değerlendirmelere de yer vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu partinin İzmir’deki adayı, ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer’e canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka… Bu şahıs, her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP’nin genel başkanı da ‘başarılı bir hukukçu’ diyerek bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. İyi Parti’ninki de öyle. Hâlbuki Nurettin Soyer ismini, yolu Mamak’a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi, kurduğu işkence tezgâhlarıyla, hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül’ün zalim savcısının mirası bugün CHP’de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP, bölücü terör örgütü PKK’nın da, ihanet çetesi FETÖ’nün de en büyük taşeronudur. İşkenceciden teröriste, hainden sapkına kadar herkesi toplayan bu partinin tek bir derdi vardır, o da Türkiye’nin yükselişini, şahlanışını durdurmaktır.”CHP’yle görünürdeki ittifakın diğer iki partisinin bu durumu nasıl içlerine sindirdiğini bilmediklerini; ancak CHP’ye ittifakın diğer partilerine gönül vermiş insanların bu durumdan çok rahatsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdilik ‘kan kusup kızılcık şerbeti içtik’ diyorlar ama nereye kadar sabrederler, tahammül ederler, görmezden gelirler, orası meçhul. İnşallah 31 Mart seçimleri, bu partiler açısından bir sorgulama, bir hesaplaşma, bir arınma vesilesi olacaktır” sözlerine yer verdi.Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğunun altını çizerek, “Biz Cumhur İttifakı’nı, gözü dönmüş bir şekilde ülkemize saldıran terör örgütlerinin bombaları, kurşunları altında kurduk. Biz Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduk” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” vurgusunda bulundu.Cumhur İttifakı olarak önlerinde daha yapacak çok işlerinin olduğu Türkiye’yi güney sınırlarından kuşatmaya çalışanlara verecek mesajlarının, ekonomiye kast edenlere verecek derslerinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Milletimizin aşına, ekmeğine, sofrasına, kesesine göz dikenlere verilecek Osmanlı tokatlarımız var. Demokrasimizi, millî irademizi yok sayarak hâlâ eski alışkanlıkların peşinden gidenlere söyleyecek sözlerimiz var. İnşa edecek daha çok okullarımız, hastanelerimiz, yollarımız, barajlarımız, altyapılarımız, verecek daha çok hizmetlerimiz var, çok işimiz var.”