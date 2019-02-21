Bakan Müjdeyi Verdi Ödemeler Yarın Başlıyor

-Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”ne ilişkin açıklamada bulundu. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemelerinin, tüm ülke çapında çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak.
Yorum Yap