Bandırma’dan Şanlıurfa’ya Yardım Eli

BANBİS Ailesi Urfa İçin 400 Lira Para Topladı

BANBİS Hiç Tanımadığımız insanlara Dokunduk

-BAMBİS 400 lira topladı-Urfa'ya Kırtasiye malzeleri için yardımda bulunduGeçtiğimiz günlerde sosyal medyada Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı bir köy okulun anasınıfını öğrencilerin kırtasiye malzemesi için yaptığı paylaşıma Bandırma Bisiklet Gurubu (BANBİS)dan yardım eli uzandı. Kendi aralarında topladığı paraları bir kırtasiye ile anlaşıp geliş fiyatından 400 liralık malzeme aldılar.Bandırma Bisiklet Gurubu (BANBİS) sözcüsü Olcay Türker “ Yardım kampanyasını anlatan bir veli durumu bize anlattı, bizlerde katkıda bulunalım istedik. Kendi aramızda ve sosyal medyamızda duyurduğumuz anda kısa sürede 400 lira para topladık. Bizimde katkımız olması açısından böyle işe koyulduk. Geçtiğimiz haftalarda Minik eller kreşinin yardım kampanyasına BANBİS Ailesi olarak büyük destek olarak Şanlıurfa Bozova ilçesine bağlı bir köy okulunun anasınıfı için kırtasiye malzemeleri toplamış ve teslim etmiştik. Görselleri elimize ulaştı. Yüzlerindeki mutluluğu görünce ne kadar güzel bir iş yaptığımıza olan inancım pekişti.BANBİS ailesi olarak istediğimizde hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız insanlara bile dokunabildiğimizi, küçük miktarlarla büyük mutluluklara vesile olabildiğimizi görmek beni hem gururlandırdı hem duygulandırdı. BANBİS ailemize tekrardan çok çok teşekkür ederim. Biz birbirine sevgiyle bağlı büyük bir aileyiz” diye şeklinde konuştu.