Bakan Soylu Açıkladı, Bu Yıl 27 Bin 180 Personel Alımı Planlanmaktadır

2019’da 27 Bin 180 Personel Alımı Planlanmakta

100 Tane Daha Almayı Planlıyoruz

2018’de 22 Bin Saat Uçtular

Örgütün Artık Yeni Şube Açamadığı Anlaşılmakta

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınacak"- "Jandarmanın teknik kapasitesini artıracağız"Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve diğer illerde görev yapan İl Jandarma Komutanları ile jandarma personeli katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, “15 Temmuz hadisesi sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın geçirdiği yapısal dönüşüm Türkiye’nin genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili kalıcı etki bırakan bir dönüşüm olmuştur. Tüm kolluk birimlerinin aynı çatı altında toplanması gerçekten ciddi bir fayda üretmiştir. Kurumları sadece bir yerlere bağlamak değil, elbette ki onların entegrasyonu üzerinde de çalışmak gerekiyordu ve biz bunu yaptık. Özellikle kurumlar arası entegrasyon ve koordinasyona verdiğimiz ağırlığın saha sonuçlarına büyük etkisi oldu. Kapasite noktasındaki tüm açıklarımızı kapattık ve üstüne çıkmayı başardık. Hiçbir kurumsal taassuba kapılmadan bu konuda memleketini önceleyen ve kurumsal kapasitesini en üst noktaya taşıyan jandarma teşkilatını tebrik ediyorum. Bu yönettiğiniz süreç tarihe altın harflerle yazılacaktır. Hiçbir mazerete sığınmadan, eksikliği, aksaklığı ortaya koymadan, mücadele büyük bir kararlılıkla sürmektedir. Yaptığımız toplantıların ve operasyonlar esnasında duyduğumuz sesinizde hiçbir tedirginlik ve endişe görmedim. Bu memlekete sevdanızın en büyük göstergesi budur. Karşımda mesleğine aşık arkadaşlarım duruyor. Jandarma mesleği, sevilerek yapılması gereken bir meslektir” diye konuştu.Jandarmanın 2017’de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018’de yüzde 22 artırılarak 125 bin 092’ye çıkarıldığını ifade eden Soylu, “Bu kapsamda 2017’de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranı 2018’de yüz 64’e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmış, 2018’de yüzde 8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019’da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017’de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018’de; 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur” sözlerini kullandı.Soylu, “2018 yılında milli helikopterimiz olan T-129 atak helikopterlerden 4 adet aldık, 2019 2 adet daha alımı planlanmış olup, Nisan ayında teslim edilecektir. 19’u silahlı 23 İHA’sı olan Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500’ü arazi tipi 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017’de 90 ve 2018’de 194 yeni Kirpi alımı yapılmış, 10 adet de Kirpi Ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 Kirpi ve 10 Kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019’da asayiş hizmetler için 100 tane daha almayı planlıyoruz. geliştirilen kimlik sorgulama sistemi ile kimlik ve ehliyetler üzerindeki barkod/karekodların otomatik olarak okunması ve çok kısa sürede sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. Bin 125 adet cihaz birliklerde kullanılmakta olup, ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin adet ilave cihazın tedarik edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.İHA ve SİHA’ların aktif olarak kullanılmaya başlandığı 2017 yılından bugüne kadar 104 teröristin bizzat SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, “Toplamda da 784 terörist İHA’ların kullanıldığı operasyonlarla etkisiz hale getirilmiştir. İHA’larla 297 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. 2017’de 15 bin 786 saat olan İHA/SİHA uçuş saati 2018’de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir çünkü İHA uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği gibi teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir” diye konuştu.PKK’ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılı içerisinde bin 292 sığınak ve barınağın imha edilerek toplam bin 380 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Soylu, “2017’deki imha edilen barınak sayısı bin 807’dir. Buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgütün artık yeni şube açamadığı anlaşılmaktadır. Çünkü her barınak, aslında bir şube, bir lojistik merkezi olarak çalışmaktadır ve yoğun saha baskımız neticesinde örgütün artık buna yenilerini ekleyemediği anlaşılmaktadır. 2018 yılında 383 terörist teslim olmuştur. Bunların 165’inin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017’de 135, 2016’dan bugüne toplam 343, 2019’da halen 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki bu önemli bir adımdır. Tabi ki teknik kapasitemizin artışı, kış operasyonlarına da yansımaktadır. Yani bu meseleye yaz kış vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Bunların yüzde 67’si tamamlanmıştır" sözlerine yer verdi.