Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 21 Şubat 2019 16:15:58 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Soylu Açıkladı, Bu Yıl 27 Bin 180 Personel Alımı Planlanmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarmaya bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmakta. PKK’nın iki şah damarı, uyuşturucu ve bu belediyelerdi. Kayyum atayarak bu şah damarlarından birisini kesmiş olduk. Uyuşturucu operasyonlarımızda da sürekli olarak diğer damara darbe üstüne darbe vuruyoruz" dedi.

Bakan Soylu Açıkladı, Bu Yıl 27 Bin 180 Personel Alımı Planlanmaktadır

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
- "Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınacak"
- "Jandarmanın teknik kapasitesini artıracağız"

Jandarma Genel Komutanlığı 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve diğer illerde görev yapan İl Jandarma Komutanları ile jandarma personeli katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, “15 Temmuz hadisesi sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın geçirdiği yapısal dönüşüm Türkiye’nin genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili kalıcı etki bırakan bir dönüşüm olmuştur. Tüm kolluk birimlerinin aynı çatı altında toplanması gerçekten ciddi bir fayda üretmiştir. Kurumları sadece bir yerlere bağlamak değil, elbette ki onların entegrasyonu üzerinde de çalışmak gerekiyordu ve biz bunu yaptık. Özellikle kurumlar arası entegrasyon ve koordinasyona verdiğimiz ağırlığın saha sonuçlarına büyük etkisi oldu. Kapasite noktasındaki tüm açıklarımızı kapattık ve üstüne çıkmayı başardık. Hiçbir kurumsal taassuba kapılmadan bu konuda memleketini önceleyen ve kurumsal kapasitesini en üst noktaya taşıyan jandarma teşkilatını tebrik ediyorum. Bu yönettiğiniz süreç tarihe altın harflerle yazılacaktır. Hiçbir mazerete sığınmadan, eksikliği, aksaklığı ortaya koymadan, mücadele büyük bir kararlılıkla sürmektedir. Yaptığımız toplantıların ve operasyonlar esnasında duyduğumuz sesinizde hiçbir tedirginlik ve endişe görmedim. Bu memlekete sevdanızın en büyük göstergesi budur. Karşımda mesleğine aşık arkadaşlarım duruyor. Jandarma mesleği, sevilerek yapılması gereken bir meslektir” diye konuştu.

 

2019’da 27 Bin 180 Personel Alımı Planlanmakta

Jandarmanın 2017’de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018’de yüzde 22 artırılarak 125 bin 092’ye çıkarıldığını ifade eden Soylu, “Bu kapsamda 2017’de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranı 2018’de yüz 64’e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmış, 2018’de yüzde 8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019’da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017’de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018’de; 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur” sözlerini kullandı.

 

100 Tane Daha Almayı Planlıyoruz

Soylu, “2018 yılında milli helikopterimiz olan T-129 atak helikopterlerden 4 adet aldık, 2019 2 adet daha alımı planlanmış olup, Nisan ayında teslim edilecektir. 19’u silahlı 23 İHA’sı olan Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500’ü arazi tipi 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017’de 90 ve 2018’de 194 yeni Kirpi alımı yapılmış, 10 adet de Kirpi Ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 Kirpi ve 10 Kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019’da asayiş hizmetler için 100 tane daha almayı planlıyoruz. geliştirilen kimlik sorgulama sistemi ile kimlik ve ehliyetler üzerindeki barkod/karekodların otomatik olarak okunması ve çok kısa sürede sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. Bin 125 adet cihaz birliklerde kullanılmakta olup, ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin adet ilave cihazın tedarik edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

 

2018’de 22 Bin Saat Uçtular

İHA ve SİHA’ların aktif olarak kullanılmaya başlandığı 2017 yılından bugüne kadar 104 teröristin bizzat SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, “Toplamda da 784 terörist İHA’ların kullanıldığı operasyonlarla etkisiz hale getirilmiştir. İHA’larla 297 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. 2017’de 15 bin 786 saat olan İHA/SİHA uçuş saati 2018’de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir çünkü İHA uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği gibi teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir” diye konuştu.

 

Örgütün Artık Yeni Şube Açamadığı Anlaşılmakta

PKK’ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılı içerisinde bin 292 sığınak ve barınağın imha edilerek toplam bin 380 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Soylu, “2017’deki imha edilen barınak sayısı bin 807’dir. Buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgütün artık yeni şube açamadığı anlaşılmaktadır. Çünkü her barınak, aslında bir şube, bir lojistik merkezi olarak çalışmaktadır ve yoğun saha baskımız neticesinde örgütün artık buna yenilerini ekleyemediği anlaşılmaktadır. 2018 yılında 383 terörist teslim olmuştur. Bunların 165’inin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017’de 135, 2016’dan bugüne toplam 343, 2019’da halen 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki bu önemli bir adımdır. Tabi ki teknik kapasitemizin artışı, kış operasyonlarına da yansımaktadır. Yani bu meseleye yaz kış vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Bunların yüzde 67’si tamamlanmıştır" sözlerine yer verdi.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
Hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK'da öğrenince şaşkına döndü.
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿