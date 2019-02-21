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Bu haber 21 Şubat 2019 14:45:17 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Hollanda’ya Meydan Okuyacak

Şanlıurfa’da ‘mevsimlik tarım işçiliğinin önüne geçilmesi’ için başlatılan proje kapsamında 15 dönüm arazi üzerinde, 20 genç girişimci kadın çiçek yetiştirerek iş sahibi oldu. Kadınlar dünyada çiçek yetiştiriciliğinde önemli paya sahip Hollanda'ya meydan okudu.

Urfa Hollanda’ya Meydan Okuyacak

- Kadın eliyle yetişen çiçekler mevsimlik göçü bitirecek
- Şanlıurfalı kadınlar çiçek yetiştiriyor
- ‘Köyümde göç bitiyor, kadın elinde çiçek yetiştiriliyor’ projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendisleri danışmanlığında sürdürülen “Köyümde göç bitiyor, kadın elinde çiçek yetiştiriliyor” projesi kapsamında ‘kadınların il dışına giderek çalışmasını önlemek ve köylerinde kendilerine ait küçük arazilerde çalışarak iş sahibi olmalarını sağlamak’ amacıyla bir proje hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje, bu yıl da devam ettirilerek Haliliye, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde toplamda 15 dönüm arazi üzerine üzerinde, zambak, ters lale, frezya, nergis, safran, salep gibi 7 farklı çiçek, 20 genç girişimci kadın tarafından yetiştiriliyor. Proje ile kadınlar kendilerine ait arazi üzerinde çiçek yetiştirerek hem iş sahibi oluyor hem de il dışına gitmeden para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Biri serada olmak üzere üç farklı bölgede yetiştirilen çiçeklerin yaklaşık 2 ay sonra hasadının yapılarak satışa sunulacağı belirtildi. Eyyübiye ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesinde kurulan serada çalışan girişimci kadınlar, projeyi sürdürmek istediklerini ifade etti.
 

Şanlıurfa’yı Çiçek Pazarı Haline Getirmeyi Planlıyoruz

Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışan Ziraat Mühendisi Adnan Yetkin, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Şanlıurfa'daki temsilcisi Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü olarak ilimizde toplam 20 mevsimlik tarım işçisi kadınla birlikte bu çalışmayı yürüyoruz. Projemiz, “Köyümde göç bitiyor, kadın elinde çiçek yetiştiriliyor” adı altında kadınların il dışına giderek çalışmasını önlemek ve köylerinde kendilerine ait küçük arazilerinde çiçek yetiştirerek para kazanmalarını sağlamaktır. Yine projemizi mevsimlik tarım işçisi göçünün en fazla olduğu Haliliye, Eyyübiye ve Suruç ilçelerimizde toplam 20 kadın kursiyerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Projede geofit bitkiler yetiştiriyoruz. Bu bitkiler, zambak, ters lale, frezya, nergis, safran, salep gibi 7 farklı çiçekten oluşuyor. Geçtiğimiz yıl yetiştirilen çiçekler, il içinde ve il dışında satışı gerçekleştirildi. Amacımız bu ilçelerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerimize bir kooperatifleşme sağlanması ve bu kooperatifleşme ile birlikte kadınların iş hayatına girmesi ve para kazanmasıdır. Bu projeye 2 yıllık olarak başladık, kısmet olursa Şanlıurfa’yı çiçek pazarı haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.
 

İl Dışına Gitmekten Kurtulduk

Sultantepe Mahallesinde 7 genç girişimci arkadaşı ile birlikte proje içerisinde bulunan Şahide Çellik, “Projede çiçek yetiştiriyoruz. Zambak, safran, sümbül gibi çeşitli çiçekleri yetiştiriyoruz. Yaklaşık 2 dönüm üzerinde çiçek yetiştiriyoruz. Geçen yıl 2 dönümlük arazide zambak yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz zambakları Şanlıurfa’da sattık. Oradan kazandığımız para ile ailemize destekte bulunduk. Köyümüzde yaklaşık 7 kadınla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Daha önce pamuk yetiştirme işinde çalışıyorduk. İl dışına gidip çalışıyorduk. Bu proje sayesinde il dışına çıkmak yerine burada kendimiz yetiştirip satıyoruz. Bizim için daha kolay oluyor. Kendi işimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Projeyi sürdürmek istediklerini aktaran Maşide Çellik ise “Sultantepe Köyü’nde yaşıyorum. Eskiden il dışına çıkıyorduk mevsimlik tarım işçisiydik. Orada pamuk gibi işler yapıyorduk, yani geçimimizi biz onunla yapıyorduk. Şimdi burada, köyümüzde çalışıyoruz. Ailemize destekte bulunuyoruz. Bu imkanı bize sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yetiştirilen çiçekler, yaklaşık 2 ay sonra hasadı yapılarak satışa sunulacak.


 
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