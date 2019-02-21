Urfa'lı Özbay Erdoğan İle Buluşmanın Mutluluğunu Yaşadı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası öncesinde, Özbay'ın da aralarında bulunduğu yaşlılarla sohbet etti, ellerini öptüŞanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davetiyle Ankara’ya Gelerek Birinci Yaşlılık Şurası öncesinde, Özbay'ın da aralarında bulunduğu yaşlılarla sohbet etti, ellerini öptü.Özbay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Erdoğan,Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a sarıldı. Urfaya Geleceginin müjdesinide verdi.