Kaya,Lisanslı Depo Yolu Asfalt Çalışmasını Yerinde İnceledi

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, geçtiğimiz aylarda Hububat ve Pamuk Lisanslı Depo faaliyetlerini Şanlıurfa‘ya kazandırmanın mutluluğunu yaşarken bugün ise Gap Şanlıurfa Lisanslı Depoculuk A.Ş 'nin yolunu asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin; iştirakimiz Gap Şanlıurfa Lisanslı Depoculuk A.Ş 'nin yolunu asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA; yakın alakalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Nihat ÇİFTÇİ olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.