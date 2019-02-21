Babası FETÖ'den İhraç,Kardeşi DHKP-C'li Proje Kadın Üzerinden Polisi Ezmesine Müsaade Etmeyiz

-Soylu,Yasadışı eylem yapıp direnirseniz kargatulumba gözaltına alınırsınızAnkara Kızılay’da, Sakarya Caddesi’ne eylem yapan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’ne (TAYAD) destek olan üniversite öğrencisi Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada cinsel saldırıya uğramıştı. Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra kargatulumba gözaltına alınırsınız.” dedi.İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra kargatulumba gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ’den ihraç,kardeşi DHKP-C’li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.”