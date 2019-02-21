Ulusoy Ulaşım'ın İflası Onaylandı

Ulusoy Logosu Ulaşım Petrol’e Devredildi

-Mahkeme mühlet talabini reddetti-Ulusoy Ulaşım iflas ettiTürkiye’nin en köklü otobüs firmalarından olan Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi şirketi iflas etti..Ulusoy'un avukatı yaz sezonunun görülmesi için kesin mühlet talep etti. Mahkeme Ulusoy'un kesin mühlet talebini reddederek iflasına karar verdi.Ulusoy’un logosu ve marka kullanım hakkı Ulusoy Ulaşım Petrol’e devredildi. Böylece asıl Ulusoy iflas etmiş olmasına rağmen üzerinde markanın logosu olan otobüsler yolculuğuna devam etmiş oldu.