31 Mart’a Kadar Bu İş Düzeldi Düzeldi, Düzelmedi Biz Yola Devam Edeceğiz

-Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı-İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdekiGeçtiğimiz günlerde AK Parti Kırşehir teşkilatına geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "70'li yılları hatırlayalım, bugün ihtiyaç malzemesi yani temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkalda, markette her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim 2 dakikalık kuyruklara laf ediyorlar ya onlar her şeyi kuyrukla satıyorlardı. Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı. Otomobilinize zbir depo benzin almak için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiyeyi bu hale getirmişlerdi" dedi.Millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinden bahseden Erdoğan, “Ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş de olmaz tabii o ayrı mesele” ifadelerini kullanarak Söyle devam etti;Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal’in tayfası diyorlar ki ‘kuyruklar oluştu.’ İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise elhamdülillah varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi. Daha da inecek. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında market varsa onlarla anlaşacağız ve bu yolculuğu onlarla beraber sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak” dedi.