Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 20 Şubat 2019 23:39:54 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan,Bay Kemal’in Tayfası Diyorlar ki Kuyruklar Oluştu

Erdoğan, “Bay Kemal'in tayfası diyorlar ki ‘kuyruklar oluştu.' İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise elhamdülillah varlık

Erdoğan,Bay Kemal’in Tayfası Diyorlar ki Kuyruklar Oluştu

-Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı
-İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdeki


Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kırşehir teşkilatına geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "70'li yılları hatırlayalım, bugün ihtiyaç malzemesi yani temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkalda, markette her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim 2 dakikalık kuyruklara laf ediyorlar ya onlar her şeyi kuyrukla satıyorlardı. Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı. Otomobilinize zbir depo benzin almak için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiyeyi bu hale getirmişlerdi" dedi.

 

31 Mart’a Kadar Bu İş Düzeldi Düzeldi, Düzelmedi Biz Yola Devam Edeceğiz

Millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinden bahseden Erdoğan, “Ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş de olmaz tabii o ayrı mesele” ifadelerini kullanarak Söyle devam etti;

Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal’in tayfası diyorlar ki ‘kuyruklar oluştu.’ İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise elhamdülillah varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi. Daha da inecek. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında market varsa onlarla anlaşacağız ve bu yolculuğu onlarla beraber sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak” dedi.

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, “Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye’nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” dedi.
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Bir duruşmanın ardından sokakta karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Kütahya'da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
3. kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
"Bir kaşık suda boğuldu" değimi gerçek oldu. Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Annesi tarafından kovanın içerisinde ölü bulunan çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dünya Evine Değil Cezaevine
Dünya Evine Değil Cezaevine
Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale’de yol kenarına bırakıp kaçtı.
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Balık avlamak için gittikleri sahilde kurdukları çadırda ölü bulunan baba ve oğluyla birlikte 5 kişinin aileleri evlerinde taziyeleri kabul ederken perişan oldu.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿