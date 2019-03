AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül’den ÖnemliAaçıklamalar

Türkiye’ye Çağ Atlatan Tek Parti Ak Partidir

Herkesin Hakkına, Hukukuna Saygılı Olacağız

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bizler İçin En Güzel Örnektir

-Her işte başkalarının haklarını da gözetmek zorundayız“AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır” AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda halkımıza hizmetkâr olacaklarını ve her işte kendisi veya yakınlarının haklarını değil başkalarının d7a haklarını gözetmek zorunda olacağını belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; şehir demek medeniyet demektir. Medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır. 31 Mart seçimleri sürecinde Şanlıurfa’mızın her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Allah’ın izni, vatandaşlarımızın da desteğiyle seçim gecesi, zaferi milletimizle paylaşarak yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. Hemen herkes te çok iyi biliyor ki; iktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan tek parti AK Partidir. Bizde seçildikten sonra şehirlerimizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, halkımıza hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevimizi yürüteceğiz” dedi.AK Başkan adayı Av. Beyazgül, çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız bütün varlıklarla uyum gözetileceğini belirterek, “Memleket işi, gönül işi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile AK Parti olarak Şanlıurfalı hemşehrilerimizin hizmetine talibiz. Hizmet ederken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesin hakkına, hukukuna saygılı olacağız. Kimsenin özgürlüğünü de kısıtlamayacağız” diye konuştu.AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, özgürlük kavramını geniş düşünmek gerektiğini belirterek şöyle dedi;“Öncelikle her işte başkalarının haklarını da gözetmek zorundayız. Biz kendi hürriyetimizi, yani özgürlüğümüzü yaşayalım, uygulayalım derken bir başkasının da özgürlüğünü kısıtlamaya hakkımız yoktur. Her şeyden önce mensubu olduğumuz dinimiz İslam’ın kurallarını çok iyi bilmeli ve hayatımızın her anında yaşamalıyız. Zaten yaşanan huzursuzluklar kendi özgürlüğümüzü yaşamak isterken başkasının özgürlüğünü engellediğimizden meydana gelmektedir. Dinimizi en iyi şekilde öğrenip yaşarsak hiçbir sorun da kalmaz diye düşünüyorum. Zira kul hakkını gözetirsek kimsenin de hakkını yemez, kimseye kötülük etmez, yanlış yapmayız ve gereği gibi kendimizi yetiştirir ülkemize ve insanlığa da faydalı bireyler olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde oluruz. Hele birde Belediye Başkanı veya bir başka kurumun idarecisiysek çok daha dikkatli olmalıyız. Zaten Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizler için en güzel örnektir. İstanbul Belediye Başkanlığında İstanbullu hizmet görmüş, israf önlenmiştir. Dolayısıyla Belediyecilikte halkımıza en iyi ve adil bir şekilde hizmet etmemiz gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir. Nitekim son olarak ta Seçim Manifestosu hazırlayarak bizlerin uymalarını istemiştir. AK Parti iktidarları döneminde eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı, şehirlerimizle ilgili tasavvurlarımızı gerçekleştirebilmemizin teminatıdır. Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Belediye Başkanı olarak, halkımıza hakim olma değil, hadim olma idrakiyle görevimizi yürüteceğiz.”