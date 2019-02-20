AK Kadrolardan Şanlıurfa SKM’ye Övgü

Belediye Meclis Üye Listesi Seçim Kuruluna Teslim Edildi

İstişare Ve Değerlendirme Toplantıları Hayırlara Vesile Olsun

Gönül İsterdi Ki, Her Aday Adayı Olan Arkadaşa Yer Verelim

AK Parti Genel Merkez Teşkilat, Gençlik ve Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri 31 Mart Yerel seçimleri ile ilgili gözlemler yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldiler. Beraberlerinde AK Parti MKYK üyesi Şanlıurfalı Vildan Polat ile ilçeleri de gezerek gözlemler yapan, fikir alış verişinde bulunan AK kadrolar, 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiler.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve beraberindekiler, Şanlıurfa’daki çalışmalarının tamamlanmasının ardından il genelindeki Belediye Meclis Üye listesini Seçim Kuruluna teslim ettikten sonra AK Parti İl SKM’yi ziyaret ettiler ve SKM çalışmaları hakkında SKM Başkanı Bekir Kan ve Birim çalışanlarından yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi aldılar.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, daha sonra övgüyle bahsettiği İl SKM binasında basın toplantısı düzenleyerek, yaptıkları çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.Şanlıurfa’da seçim çalışmalarına destek olmak ve AK Parti Genel Merkezinin talimatları doğrultusunda yönlendirmek için birkaç günden beri sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör, Kadın Kolları MKYK Üyesi Ebru Habip ve Genel Merkez Teşkilat MKYK üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Pazar gününden bu yana Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyesi arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa’da hummalı bir çalışma yaptık. Şanlıurfa ve ilçelerinde seçim çalışmalarını yakından takip ettik. MKYK üyemiz Vildan Polat, İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül, İl Kadın Kolları Başkanımız Demet Saatçi Güven, İl Gençlik Kolları Başkanımız Salih Saraç ile toplantılar yaptık. Bugün saat 17 itibariyle bütün ilçelerimizde belirlediğimiz isimleri İlçe Seçim Kuruluna vermiş bulunmaktayız. Sadece Cumhur ittifakından dolayı Harran İlçemizde aday çıkarmadığımız için meclis üyelikleri hususunda AK Parti İlçe Başkanlığımızla yaptığımız istişareler sonucunda MHP İlçe Başkanlığına görüşlerimizi ilettik. İnşallah onlarda orada ortak bir çalışma yapacaktır” dedi.AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Baybatur, “Kadın Kolları, Gençlik Kollarından gelen arkadaşlarım ve Şanlıurfa’daki il, ilçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla titiz bir çalışma yürüttük. Şanlıurfa’nın yerel dengelerini gözeterek Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği yetki doğrultuda listelerimizi oluşturduk. Malumunuz listeler kısıtlı, sayılar belli. Gönül isterdi ki, her aday adayı olan arkadaşa yer verelim. Ancak Şanlıurfa’da partimize gösterilen rağbet ortada. Partimize gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz. Bu yüzden belki çok yorulduk, belki çok uğraştık, nasıl doğruyu buluruz diye. Emin olun çok özel bir çalışma yaptık. Almış olduğumuz kararlarla Büyükşehirde ve ilçelerimizde belirlenen AK adaylarla Belediye Meclis