AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci Her Haneye Gidiyor

Herkesi Bağrımıza Basıyoruz

Projelerimiz Hazır

31 Mart, Viranşehir İçin Bir Milat Olacak

-İlçemizi hep birlikte kalkındıracağızSeçim öncesinde de, sonrasında da Viranşehir’de her kapıyı çalacağını belirten AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, “Bende bu memleketin bir evladıyım. Her yüreğe dokunacağız. Her haneye gireceğiz ve her eli sıkacağız. Viranşehir olarak 200 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. İlçemizin her bir ferdi bizim için çok değerli ve çok kıymetli. İlçemizi hep birlikte el ele vererek kalkındıracağız inşaallah” dedi.Viranşehir ile ilgili projelerinin olduğunu belirten AK Başkan adayı Ekinci, “Viranşehir’in sorunlarını ve çözüm yollarını biliyorum. Çünkü bu ilçede yaşayan Viranşehir’in bir ferdiyim. Belediye Başkan adaylığımıza karar verildiği günden beri ilçe ile ilgili sorunların çözümü için, projelerimizi belirleyip hazırladık. Zamanı geldiğinde projelerimizi anlatıp, halkımızla paylaşacağız. Güçlü ve profesyonel bir ekiple, ilçemizin öncelikli ihtiyacı olan alt ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözüm getireceğiz. Bunun yanında şehrin yaşanılabilir, gelişmiş bir şehir haline gelmesi için de projelerimiz var. İnşallah göreve geldikten sonra çok çalışıp, görev süremiz içerisinde belirlediğimiz projelerimizi öncelik sırasına göre gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.Viranşehir halkına inanarak ve güvenerek yola çıktığını belirten Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Seçim manifestosunda belirtilenleri de gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, 31 Mart günü Viranşehir için bir milat olacağını söyledi.