Aksak, Meclis Üyesi Adaylarıyla,Her Şey Ceylanpınar İçin

Ceylanpınar’a Hayırlı Olsun

Ceylanpınar İçin Hayırlara Vesile Olsun

Zaman zaman beraberinde AK Parti 24. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdülkerim Gök ve AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yeni açıklanan 25 meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte hiç zaman kaybetmeden ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantıda gerek 31 Mart’a kadar olan seçim sürecinde ve gerekse 31 Mart’tan sonraki dönemde izleyecekleri yol haritası üzerine çok önemli fikir alışverişinde bulunduk. Dualarla başlayan toplantımız, yine dualarla son buldu. Ceylanpınar’a hayırlı olsun” dedi.AK Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek ile birlikte, Meclis Üye listesini İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiklerini belirterek, “Ceylanpınar için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her şey Ceylanpınar için” diye konuştu.