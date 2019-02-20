Ak Aday Aydın Hizmetlerini Anlatıyor

Ziyaretlerimize Devam Edeceğiz

Memleket İşi, Gönül İşi

Konuk Olduğumuz Aileler Teşekkürler

Çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürdüklerini belirten AK Parti Siverek ilçe Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, “Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız vatandaşımız kalmayıncaya kadarziyaretlerimize devam edeceğiz dedik ve yola çıktık. Arkadaşlarımızla birlikte ziyaretlerimize ve kendimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hacı Yusuf Sami Caddesi esnaflarımızı da ziyaret edip, ayaküstü sohbet ettik. Her gittiğimiz yerde yapacağımız hizmetlerimizi anlatıyoruz” dedi.Temiz bir kalp ile bu yola çıktıklarını belirten Siverek AK Başkan adayı Aydın, “Gönüllerde yer edindik ve bu gönül bağını hizmete dökmeye adayız. Yapacağımız hizmetleri her bir Siverekliye anlatmak için geziyor, kapı kapı dolaşıyoruz. Desteklerini esirgemeyen İzol ailesine de teşekkürler. Memleket işi, gönül işi diyerek durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.“Akşamları değerli hemşehrilerimizle sıcak sohbetler gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diyen AK Parti Siverek ilçe Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, “Biz Siverekliler büyük bir aileyiz. Bu akşam bizi evinde misafir eden Efcoyi Argiş ailesine teşekkürler. Bu akşam ev ziyaretlerimiz kapsamında, bismillah diyerek Alreşanlı Kırmızı ailesine de konuk olduk. Sıcak bir sohbet yaptık, kendilerine teşekkür ediyoruz. Konuk olduğumuz ve bizlere sıcak ilgi gösteren ailelere teşekkür ediyoruz” diyerek AK Parti Siverek Belediye Meclisi Üyeliği adaylığına seçilen dava arkadaşlarını kutladığını ve Siverek ilçesine hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirtti.