Viranşehir’deki Divane Deresi Taşkınlardan Korundu

Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir’in Küçük Topça ve Sulutepe mahallelerindeki Divane Deresinin taşkınlardan koruma projesinin yapımı tamamlandı.
Devlet Su İşleri, Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşla içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşın riskini azaltmaya devam ediyor.
Aşırı Yağışlar Nedeniyle Civar Köylerinde Taşkın Riski OluşturduŞanlıurfa ve ilçelerinde son dönemde su yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.
Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Küçük Topça ve Sulutepe (Sarıdüz) mahallerinden geçen Divane Deresi son aylarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle civar köylerinde taşkın riski oluşturdu. DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir Divane Deresinin taşkın zararlarının önlenmesi maksadı ile trapez kesitli taş yapımının tahkimatlı olarak yeniden düzenlenmesi için ön inceleme raporu hazırlandı.
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