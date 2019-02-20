Viranşehir’deki Divane Deresi Taşkınlardan Korundu

Aşırı Yağışlar Nedeniyle Civar Köylerinde Taşkın Riski Oluşturdu

Çalışmalar 2019 Yılının İlk Yarısında Tamamlandı

Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir’in Küçük Topça ve Sulutepe mahallelerindeki Divane Deresinin taşkınlardan koruma projesinin yapımı tamamlandı.Devlet Su İşleri, Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşla içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşın riskini azaltmaya devam ediyor.Şanlıurfa ve ilçelerinde son dönemde su yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Küçük Topça ve Sulutepe (Sarıdüz) mahallerinden geçen Divane Deresi son aylarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle civar köylerinde taşkın riski oluşturdu. DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Viranşehir Divane Deresinin taşkın zararlarının önlenmesi maksadı ile trapez kesitli taş yapımının tahkimatlı olarak yeniden düzenlenmesi için ön inceleme raporu hazırlandı.Hazırlanan rapor neticesinde Küçük Topça Köy yerleşim alanında menbaya doğru 950 m Sulutepe mahallesinde ise 1500 m’lik kısmındataş tahkimatlı dere düzenleme çalışmaları yapıldı. Makinalı toplu çalışmalarda 3 ekskavatör, 1 dozer, 1 greyder ve 2 kamyon kullanıldı. Çalışmalar 2019 yılının ilk yarısında tamamlandı. Çalışmalarla birlikte Küçük Topça ve mansabında bulunan Sulutepe mahalleleri dere taşkınlarından tamamen koruma altına alındı.