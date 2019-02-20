Şeref Albayrak’a Seçim Brosunda Ziyaret

AK Parti Halfeti ilçe Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak’ı hemşerileri seçim bürosuna giderek ziyarette bulundular. Geldiği günden itibaren Halfeti ilçesini turizm başkenti yapmak için tüm mesaisini Halfeti için harcayan Albayrak, Halfetililerin Kardeşi olmuş, çocuk ile çocuk, büyük ile büyük halkın her zaman takdirini toplamıştır.Albayrak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;Seçim büromuza hemşehrilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor. Her gittiğimiz yerde bizleri bağrına basan gönlü güzel kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."dedi