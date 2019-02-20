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Bu haber 20 Şubat 2019 17:15:33 Tarihinde eklenmiştir.

387 Kadrolu Memur Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta, itfaiye eri ve memur olmak üzere 387 personel alıyor.

387 Kadrolu Memur Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bulunan linkte unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 2018 Yılı Kpss Puanı Baz Alınacaktır.

 Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:

 1) İş Talep Formu :
2) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
3) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,
4) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
5) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
7) Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
9) İstenilen kadrolar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
10) İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
11) İstenilen kadro için son beş yıl içerisinde YDS İngilizce sınavından en az (B2) seviyesinde puan almış olduğuna dair sonuç belgesi,
12) İstenilen kadrolar için Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
13) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,


 
Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi:
 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini20/02/2019 gününden 06/03/2019Çarşamba günü saat 17.00’a kadar (saat 09:00-17:00 arasında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına (Yenişehir İstasyon Caddesi no:65) teslim      etmeleri gerekmektedir.
- İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır.
- Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


 
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