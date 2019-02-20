Saatçi,İl Başkanı Seçim Zamanı Devlet Okullarını Ziyaret Edemez

-Siyaset aracılığıyla partiler aracılığıyla yapacağımız hiçbir siyaset yok-Biz insanlara kart dağıtırken cep numaramız yazıyorKaraköprü Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan, geçtiğimiz günlerde yerle bir TV programına katılarak önce Karaköprüde'ki sorunları dile getirdi ve vizyon ilçe olduğunu belirterek Karaköprü için gerekli her şeyi yapacağını vurguladı.daha sonra seçim zamanı devlet okullarını ziyaret eden il Başkanı Bahattin Yıldız'ı eleştirdi.Essum saatçi, bizim aracımızda okulları siyasetin aracı olarak kullanmak yok diyerek şunları ifade etti;Bir Parti'nin İl Başkanı seçim şu anda seçim dönemi kapsamında gidip ziyarette bulunamaz hatta seçim döneminde hiçbir yerde yapılmamalıdır özellikle Eğitim kurumlarının içinde hiç yapılmalıdır dedi.Bizim yol haritamızda halka ulaşmak var diyen Saatçi, şöyle devam etti;Biz yerel yönetimler seçim sürecinde 3 tane 5 tane Belediye Başkan adayı seçime giriyoruz. Bizim partilerle işimiz yok. Gidecekse adaylar gider oda okullara değil seçmendir. Bizim yol haritamızda halka ulaşmak var. Siyaset aracılığıyla partiler aracılığıyla yapacağımız hiçbir siyaset yok.Biz insanlara kart dağıtırken cep numaramız yazıyor varsa başka cep numarası yazan onuda konuşalım dedi