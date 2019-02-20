Karaköprü’de Kadınlara Stres Yönetimi Semineri Verildi

Vatandaşlara yönelik sosyal ve eğitsel faaliyetlere önem veren Karaköprü Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadınlara Modern Enerji Teknikleri (EFT) ile Stres Yönetimi’ semineri verildi.EFT Uzmanı Enerjist Sümeyra Görgün Gündoğan ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Saliha Eroğlu tarafından verilen eğitimlerde stresle başa çıkmanın yolları, stresin getirdiği hastalıklar ve sorunlar ile ilgili bilgi verildi.EFT Uzmanı Enerjist Sümeyra Görgün bu seminerin stres yönetimi adıyla kadınların gebelik sonrası veya aile hayatında yaşadığı stresin EFT (Emotional Freedom Techniques) tekniğiyle giderilmesi ve daha mutlu olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.Görgün, “Toplumda kadın mutluysa; eş de çocuk da mutlu şeklinde çıktığımız bu noktada İngiltere’de geliştirilen Duygusal Arınma Tekniğini kullanarak kişilerin enerjilerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Biz de burada kadınlara bu tekniğin kullanılarak stresle başa çıkmanın yollarını anlattık. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli’ye teşekkür ediyorum” dedi.Program sonrası seminere katılan kadınlara katılım belgeleri verildi.